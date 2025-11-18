¿Qué podría cambiar ahora que el proyecto de ley de Epstein avanza al Senado?

Este martes, el proyecto que obliga al Departamento de Justicia de EE.UU. a difundir todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein fue aprobado casi por unanimidad en la Cámara de Representantes.

Con este respaldo, la propuesta quedó lista para ser discutida en el Senado, donde el liderazgo republicano ya adelantó que su tramitación podría acelerarse mediante un acuerdo de consentimiento unánime.

Qué podría cambiar ahora

El ingreso al Senado abre la puerta a posibles ajustes, especialmente en materia de privacidad. Si la cámara introduce modificaciones, el texto deberá regresar a la Cámara de Representantes para una nueva votación, lo que podría retrasar su avance.

Algunos líderes republicanos han sugerido reforzar ciertas protecciones antes de enviar el proyecto a la Casa Blanca. Sin embargo, el principal impulsor de la iniciativa, Thomas Massie, sostiene que el texto actual ya ofrece resguardos suficientes.

Si el Senado decide aprobar la versión original, la iniciativa pasará directamente al presidente Donald Trump. El mandatario ha dicho que está dispuesto a firmarla, aunque también podría vetarla o permitir que se convierta en ley sin su firma.

Incluso si la ley se promulga, persisten dudas sobre cuánta información será finalmente divulgada. El Departamento de Justicia suele evitar publicar documentos vinculados a investigaciones activas, por lo que no está claro cuánto material podría hacerse público.