Donald Trump asegura estar “a favor” de ley para difundir archivos de Jeffrey Epstein

“No tenemos nada que ver con Epstein. Los demócratas sí”, afirmó el mandatario estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaría “totalmente a favor” de firmar una ley para forzar la publicación de los documentos del pederasta Jeffrey Epstein si esta se aprueba en el Congreso, aunque insistió en que le da “pena” que esta polémica opaque el trabajo de su Gobierno.

“Creo que hemos hecho una labor excelente, y me da mucha pena que esto desvíe la atención del buen trabajo que hemos hecho. Así que estoy totalmente a favor (de apoyar la legislación sobre Epstein). Ya sabes, hemos entregado 50.000 páginas (...) pero nunca es suficiente”, se lamentó durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Trump insistió en que no se opondrá a que el Departamento de Justicia libere miles de documentos relacionados con el caso de su antiguo aliado Epstein, acusado de tráfico sexual.

También reiteró su desvinculación con el pederasta. “No tenemos nada que ver con Epstein. Los demócratas sí”, agregó el mandatario.

“Todo es un engaño”

“Les daré todo. Por supuesto. Dejaría que el Senado lo revisara. Que lo revise cualquiera, pero no hablen demasiado del tema, porque, sinceramente, no quiero que se nos escape de las manos. En realidad, es un problema de los demócratas”, advirtió Trump.

Después de semanas de mensajes en contra de las voces que - incluso dentro de su propio partido- pedían la publicación de todos los archivos de Epstein, el presidente dio un giro y pidió a los republicanos que apoyen la difusión de los documentos en un voto previsto para el martes en la Cámara de Representantes.

Este cambio de postura coincide con el incremento de la presión pública y tras la publicación la semana pasada por el Congreso de unos 23.000 archivos que incluyen correos del financiero que sugieren que el ahora presidente sabía de sus crímenes y que había pasado “horas” con una de las víctimas.

Todos los demócratas eran amigos de Epstein, y es un engaño. Todo es un engaño. Y no quiero que esto opaque la grandeza de lo que el Partido Republicano ha logrado en los últimos tiempos”, reiteró Trump.

