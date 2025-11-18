;

VIDEO. “Cállate, cerdita”: Trump pierde el control con periodista que le preguntó por los archivos de Epstein

El momento, grabado a bordo del Air Force One, a dado la vuelta al mundo.

Mario Vergara

“Cállate, cerdita”: Trump pierde el control con periodista que le preguntó por los archivos de Epstein

“Cállate, cerdita”: Trump pierde el control con periodista que le preguntó por los archivos de Epstein / PAUL J. RICHARDS

El Presidente Donald Trump ha cambiado su postura sobre la divulgación de los archivos de la investigación relacionada con el pedófilo Jeffrey Epstein, prometiendo que firmará una ley que haga públicos todos los documentos no clasificados. Este giro se produce después de meses de resistencia por parte de la Casa Blanca a los esfuerzos del Congreso y una escalada de controversias.

El mandatario fue objeto de críticas este fin de semana tras dos tensos intercambios con periodistas a bordo del Air Force One y en sus inmediaciones. En el primero, ocurrido el viernes, el Presidente respondió agresivamente a una pregunta de la reportera de Bloomberg, Catherine Lucey, sobre la publicación de los archivos de Epstein, espetándole, según reportes, la frase: “¡Cállate, cállate, cerdita!”.

El domingo, el Presidente arremetió nuevamente contra la misma periodista tras ser interrumpido mientras respondía a una pregunta sobre una entrevista de Tucker Carlson con Nick Fuentes. Visiblemente molesto, Trump le preguntó a la reportera si le permitiría terminar su declaración, para luego increparla: “¡Eres lo peor! Trabajas para Bloomberg, ¿verdad? ¡Eres lo peor! No sé ni por qué te tienen".

Durante meses, la Casa Blanca se había opuesto a la publicación de los archivos, con el Presidente alegando que el tema era una “farsa demócrata” utilizada como distracción. Trump incluso arremetió contra miembros de su propio partido que apoyaban la divulgación, calificando a quienes “cayeran en esa trampa” como “un republicano muy malo o estúpido”, e incluso tildando a la representante republicana Marjorie Taylor Greene de “traidora”.

Sin embargo, el presidente modificó su posición cuando se hizo evidente que tanto demócratas como republicanos votarían a favor de la publicación. El domingo, a través de su red Truth Social, instó a los republicanos de la Cámara de Representantes a acceder a la divulgación, escribiendo que “no tenemos nada que ocultar” y que “es hora de dejar atrás esta farsa demócrata”.

La Cámara de Representantes tiene previsto votar hoy martes sobre la publicación de todos los archivos no clasificados. De ser aprobado, el proyecto de ley pasaría al Senado y, finalmente, al despacho presidencial. El lunes, Trump se comprometió a firmar la legislación o, potencialmente, a utilizar una orden ejecutiva para desclasificar los documentos.

“Les daremos todo”, declaró el Presidente el lunes en el Despacho Oval. Añadió que “en realidad es un problema de los demócratas. Todos los demócratas eran amigos de Epstein, y es un engaño”, insistiendo en culpar al partido opositor. La semana pasada, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por republicanos, ya había publicado más de 23.000 documentos obtenidos mediante citación judicial al patrimonio de Epstein.

