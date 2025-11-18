;

“No le podemos ganar”: así reaccionó la prensa peruana a la nueva derrota de su selección frente a Chile

Como ya es costumbre, La Roja triunfo sobre la “Bicolor” y los medios incas no tuvieron piedad contra el combinado de Manuel Barreto.

Javier Catalán

Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Chile volvió a vencer a Perú, ahora en Rusia en un partido amistoso, y sigue estirando su paternidad sobre el cuadro inca, que, al igual que La Roja, se encuentra en un proceso de recambio pensando en el Mundial 2030.

Pese a estas similitudes en la actualidad de ambas selecciones, la prensa del país vecino no evade las críticas hacia sus representantes en el fútbol, más aún luego de irse sin triunfos de la gira europea.

Ejemplo de esto es el titular de RPP, que en clara muestra de frustración escribió: “No le podemos ganar”. De hecho, son dos victorias de Chile sobre Perú en poco más de un mes: hoy en Sochi y el 10 de octubre en La Florida.

En una línea parecida, Líbero escribió: “¡No hubo revancha! Perú perdió 2-1 contra Chile en Sochi”, donde también apuntaron a no sostener el triunfo pese a la expulsión de Iván Román. “A pesar de comenzar ganando con gol de Alex Valera y tener un hombre más, Perú se dejó voltear el marcador por Chile”, mencionaron.

Por otro lado, en un tono más constructivo, Depor publicó: “De más a menos: Perú cayó por 2-1 ante Chile y cerró un año con mucho por corregir”. Además, en la bajada del texto añadieron: “Derrota que deja muchas lecciones en la ‘Bicolor’, que cierra un 2025 para el olvido y con mucho por trabajar pensando en el futuro”.

