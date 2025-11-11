VIDEO. Franco Parisi responsabiliza a venezolanos en Chile por la crisis de su país: “Cada dólar que mandan a Venezuela es mantener al dictador”
En entrevista con Veasociados, el candidato del PDG criticó el rol de los migrantes venezolanos. “Ustedes han permitido esto”, dijo el economista.
El candidato presidencial y fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, abordó la situación migratoria en Chile durante una entrevista en el canal de YouTube Veasociados, conducida por la periodista Cristina Bastidas y la abogada, Carolina Hidalgo, ambas venezolanas.
Una de las conversaciones giró en torno a las políticas de empadronamiento y a los desafíos que enfrentan las comunidades extranjeras en el país. En el diálogo, las conductoras cuestionaron la efectividad de la política de no regularización migratoria.
Revisa también:
Parisi, en tanto, entregó una respuesta que generó debate al apuntar directamente a la responsabilidad de los venezolanos en la crisis que los llevó a emigrar.
“El problema lo tienen ustedes”
“El problema lo tienen ustedes. Ustedes eligieron a Chávez. Ustedes no cuidaron su país. Ustedes han permitido esto”, afirmó el economista, quien también sostuvo que los envíos de dinero desde el extranjero contribuyen a sostener al régimen de Nicolás Maduro.
“Cada dólar que mandan a Venezuela es mantener al dictador. Yo sé que esto les va a doler, pero cada vez que mandan un dólar a Venezuela están manteniendo al régimen”, expresó.
Pese a sus críticas, Parisi aseguró entender la situación que viven los migrantes. “Entiendo su dolor, y he sido migrante”, señaló, agregando que en un eventual gobierno buscaría “partir de nuevo” en materia de políticas migratorias.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.