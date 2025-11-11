;

VIDEO. Franco Parisi responsabiliza a venezolanos en Chile por la crisis de su país: “Cada dólar que mandan a Venezuela es mantener al dictador”

En entrevista con Veasociados, el candidato del PDG criticó el rol de los migrantes venezolanos. “Ustedes han permitido esto”, dijo el economista.

El candidato presidencial y fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, abordó la situación migratoria en Chile durante una entrevista en el canal de YouTube Veasociados, conducida por la periodista Cristina Bastidas y la abogada, Carolina Hidalgo, ambas venezolanas.

Una de las conversaciones giró en torno a las políticas de empadronamiento y a los desafíos que enfrentan las comunidades extranjeras en el país. En el diálogo, las conductoras cuestionaron la efectividad de la política de no regularización migratoria.

Parisi, en tanto, entregó una respuesta que generó debate al apuntar directamente a la responsabilidad de los venezolanos en la crisis que los llevó a emigrar.

“El problema lo tienen ustedes”

“El problema lo tienen ustedes. Ustedes eligieron a Chávez. Ustedes no cuidaron su país. Ustedes han permitido esto”, afirmó el economista, quien también sostuvo que los envíos de dinero desde el extranjero contribuyen a sostener al régimen de Nicolás Maduro.

“Cada dólar que mandan a Venezuela es mantener al dictador. Yo sé que esto les va a doler, pero cada vez que mandan un dólar a Venezuela están manteniendo al régimen”, expresó.

Pese a sus críticas, Parisi aseguró entender la situación que viven los migrantes. “Entiendo su dolor, y he sido migrante”, señaló, agregando que en un eventual gobierno buscaría “partir de nuevo” en materia de políticas migratorias.

