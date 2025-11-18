Kast sostiene conversación con Milei: “Coincidimos en las enormes oportunidades que tiene América Latina”

El candidato presidencial del partido republicano, José Antonio Kast, mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Argentina, Javier Milei.

A través de sus redes sociales, el representante de la extrema derecha indicó que con el mandatario trasandino conversaron de diversos temas, entre ellos la libertad, seguridad y proceso económico.

“Acabo de tener una muy buena conversación con el Presidente de Argentina, Javier Milei”, señaló.

“Coincidimos en las enormes oportunidades que tiene América Latina y la relación entre Chile y Argentina hacia un futuro con más libertad, seguridad y progreso económico”, agregó.

Cabe recordar que tras las Elecciones Presidenciales en Chile 2025, Kast logró avanzar a segunda vuelta, donde disputará la presidencia con Jeannette Jara.

Tras conocerse los resultados, el líder republicano recibió los respaldos de Chile Vamos y de Libertarios.