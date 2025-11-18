;

Kast sostiene conversación con Milei: “Coincidimos en las enormes oportunidades que tiene América Latina”

El candidato republicano indicó que con el presidente argentino hablaron de “la libertad, seguridad y proceso económico”.

Juan Castillo

Agencia UNO | Getty Images

Agencia UNO | Getty Images

El candidato presidencial del partido republicano, José Antonio Kast, mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Argentina, Javier Milei.

A través de sus redes sociales, el representante de la extrema derecha indicó que con el mandatario trasandino conversaron de diversos temas, entre ellos la libertad, seguridad y proceso económico.

Revisa también:

El nuevo presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, se reúne con la primera ministra de Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni, en Roma.

“Acabo de tener una muy buena conversación con el Presidente de Argentina, Javier Milei”, señaló.

“Coincidimos en las enormes oportunidades que tiene América Latina y la relación entre Chile y Argentina hacia un futuro con más libertad, seguridad y progreso económico”, agregó.

Cabe recordar que tras las Elecciones Presidenciales en Chile 2025, Kast logró avanzar a segunda vuelta, donde disputará la presidencia con Jeannette Jara.

Tras conocerse los resultados, el líder republicano recibió los respaldos de Chile Vamos y de Libertarios.

Contenido patrocinado

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa &#039;Costume Art&#039;?

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa 'Costume Art'?

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas &#039;Ofertas de vuelos&#039;

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas 'Ofertas de vuelos'

&#039;Me patearon dos días antes de mi lanzamiento&#039;: Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

'Me patearon dos días antes de mi lanzamiento': Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Revelan primer adelanto de &#039;Moana&#039; live-action: Así se ve la protagonista

Revelan primer adelanto de 'Moana' live-action: Así se ve la protagonista

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: &#039;Se merecen lo mejor&#039;

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: 'Se merecen lo mejor'

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad