;

VIDEO. ¿Genialidad o estupidez? La particular jugada de Corentin Moutet que condenó a Francia en Copa Davis

El excéntrico jugador galo falló una maniobra que condicionó su derrota en la serie ante Bélgica.

Carlos Madariaga

¿Genialidad o estupidez? La particular jugada de Corentin Moutet que condenó a Francia en Copa Davis

¿Genialidad o estupidez? La particular jugada de Corentin Moutet que condenó a Francia en Copa Davis / TIZIANA FABI

Este martes comenzó la disputa de las finales de la Copa Davis, en Bologna, donde los ocho mejores equipos del mundo compiten por la Ensaladera de Plata.

En uno de los cruces, Francia se enfrentó a Bélgica, donde Corentin Moutet se transformó en villano inesperado.

Revisa también:

ADN

El galo, 35 del mundo, se enfrentaba en el primer punto de la serie a Raphael Collignon, 74 del planeta, ante el cual plasmó diferencias con un claro 6/2 en el primer set.

Sin embargo, en el segundo parcial, Corentin Moutet buscaba igualar 6/6, con su turno de servicio, cuando, estando 15-15, cometió un error casi infantil.

Cuando estaba en control total del punto contra el belga, ante una pelota alta, intentó hacer un toque sutil con la raqueta entre sus piernas, pero fracasó en su intento y perdió un punto prácticamente ganado.

Tras aquella acción, el francés no solo perdió el game, sino que también el tercer set, también por 7/5, complicando a su país producto de esta mala jugada.

Para peor, los galos terminaron fuera del torneo pues, horas más tarde, nuestro conocido Zizou Bergs venció a Arthur Rinderknech para la victoria 2-0 de Bélgica, avanzando a semifinales de la Copa Davis.

Contenido patrocinado

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa &#039;Costume Art&#039;?

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa 'Costume Art'?

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas &#039;Ofertas de vuelos&#039;

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas 'Ofertas de vuelos'

&#039;Me patearon dos días antes de mi lanzamiento&#039;: Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

'Me patearon dos días antes de mi lanzamiento': Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Revelan primer adelanto de &#039;Moana&#039; live-action: Así se ve la protagonista

Revelan primer adelanto de 'Moana' live-action: Así se ve la protagonista

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: &#039;Se merecen lo mejor&#039;

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: 'Se merecen lo mejor'

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad