¿Genialidad o estupidez? La particular jugada de Corentin Moutet que condenó a Francia en Copa Davis / TIZIANA FABI

Este martes comenzó la disputa de las finales de la Copa Davis, en Bologna, donde los ocho mejores equipos del mundo compiten por la Ensaladera de Plata.

En uno de los cruces, Francia se enfrentó a Bélgica, donde Corentin Moutet se transformó en villano inesperado.

El galo, 35 del mundo, se enfrentaba en el primer punto de la serie a Raphael Collignon, 74 del planeta, ante el cual plasmó diferencias con un claro 6/2 en el primer set.

Sin embargo, en el segundo parcial, Corentin Moutet buscaba igualar 6/6, con su turno de servicio, cuando, estando 15-15, cometió un error casi infantil.

Cuando estaba en control total del punto contra el belga, ante una pelota alta, intentó hacer un toque sutil con la raqueta entre sus piernas, pero fracasó en su intento y perdió un punto prácticamente ganado.

Tras aquella acción, el francés no solo perdió el game, sino que también el tercer set, también por 7/5, complicando a su país producto de esta mala jugada.

Para peor, los galos terminaron fuera del torneo pues, horas más tarde, nuestro conocido Zizou Bergs venció a Arthur Rinderknech para la victoria 2-0 de Bélgica, avanzando a semifinales de la Copa Davis.