VIDEO. Fernanda Labraña rompe la “maldición” chilena en el LP Open

La segunda mejor raqueta nacional sumó la primera victoria nacional en el cuadro del máximo torneo de tenis femenino tras dos años.

Carlos Madariaga

Fernanda Labraña rompe la “maldición” chilena en el LP Open

Matías Salas / @matiascaptura

Fernanda Labraña fue la encargada de estrenar este lunes la participación chilena en el LP Open by IND, el único torneo que es parte del circuito WTA que se disputa en el país.

Al respecto, la segunda mejor raqueta nacional y actual 451 del mundo tenía que enfrentarse a la argentina Nicole Fossa Huergo, 315 del escalafón planetario.

En un partido que comenzó de manera impecable para la chilena, Fernanda Labraña se llevó el primer set por 6/1 y en el segundo se fue al tie break, donde la trasandina se llevó el desempate por 7-3.

Ya en el set decisivo, con Nicole Fossa Huergo teniendo problemas físicos, la chilena supo sobreponerse a los nervios y se llevó el triunfo por 6/3 luego de 2 horas y 42 minutos de juego.

Así las cosas, Fernanda Labraña logró la segunda victoria chilena en una primera ronda de un torneo WTA 125, tras la campaña de Antonia Vergara en Tucumán hace un par de semanas.

La nacional logró el primer triunfo nacional en un cuadro del LP Open luego de dos años, cuando se produjo la, hasta hoy, única victoria de una jugadora chilena en el cuadro principal, momento en que Daniela Seguel se impuso a la turca Ipek Oz en la primera ronda de 2023.

En segunda ronda, Fernanda Labraña espera por la ganadora de la llave que componen la argentina Lourdes Carlé y la española Alicia Herrero Liñana, proveniente de la qualy.

