Alcaraz de otro golpe a las Finales de Copa Davis y cierra su temporada 2025 / Valerio Pennicino

La extenuante temporada 2025 en el tenis sigue generando repercusiones, en este caso, para la disputa de la Copa Davis.

En Bologna se reunirán los ocho mejores países que irán en busca de la “Ensaladera de Plata”, pero con elencos que suman deserciones importantes.

Semanas atrás, Jannik Sinner anunció que no jugaría con Italia, privilegiando el cierre de año que finalmente le permitió ganar el Masters 1000 de París-Bercy y las ATP Finals.

En aquel último torneo derrotó en la definición a su gran rival, Carlos Alcaraz, que fue atendido por problemas físicos durante el desarrollo del encuentro.

Producto de lo anterior, el hispano se sometió a exámenes médicos, los cuales derivaron en su deserción del equipo, aún cuando había integrado al equipo de España este lunes.

“Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa”, escribió Carlos Alcaraz en su cuenta de Instagram, baja sensible para la llave en que se medirán ante República Checa.