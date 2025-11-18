;

Alcaraz de otro golpe a las Finales de Copa Davis y cierra su temporada 2025

El español se suma a Jannik Sinner entre las principales ausencias de la fase final del torneo.

Carlos Madariaga

Alcaraz de otro golpe a las Finales de Copa Davis y cierra su temporada 2025

Alcaraz de otro golpe a las Finales de Copa Davis y cierra su temporada 2025 / Valerio Pennicino

La extenuante temporada 2025 en el tenis sigue generando repercusiones, en este caso, para la disputa de la Copa Davis.

En Bologna se reunirán los ocho mejores países que irán en busca de la “Ensaladera de Plata”, pero con elencos que suman deserciones importantes.

Revisa también:

ADN

Semanas atrás, Jannik Sinner anunció que no jugaría con Italia, privilegiando el cierre de año que finalmente le permitió ganar el Masters 1000 de París-Bercy y las ATP Finals.

En aquel último torneo derrotó en la definición a su gran rival, Carlos Alcaraz, que fue atendido por problemas físicos durante el desarrollo del encuentro.

Producto de lo anterior, el hispano se sometió a exámenes médicos, los cuales derivaron en su deserción del equipo, aún cuando había integrado al equipo de España este lunes.

Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa”, escribió Carlos Alcaraz en su cuenta de Instagram, baja sensible para la llave en que se medirán ante República Checa.

Contenido patrocinado

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa &#039;Costume Art&#039;?

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa 'Costume Art'?

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas &#039;Ofertas de vuelos&#039;

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas 'Ofertas de vuelos'

&#039;Me patearon dos días antes de mi lanzamiento&#039;: Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

'Me patearon dos días antes de mi lanzamiento': Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Revelan primer adelanto de &#039;Moana&#039; live-action: Así se ve la protagonista

Revelan primer adelanto de 'Moana' live-action: Así se ve la protagonista

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: &#039;Se merecen lo mejor&#039;

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: 'Se merecen lo mejor'

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad