Ranking ATP: Garin cierra su temporada con tremendo salto y Barrios se aleja de Jarry

Este lunes se actualizó el ranking ATP y la principal novedad para el tenis chileno es que Cristian Garin se convirtió en el nuevo número uno del país tras el título que ganó ayer en el Challenger de Montevideo.

Gracias a los puntos que sumó en el torneo uruguayo, “Gago” escaló 25 casilleros y alcanzó el lugar 80° del escalafón mundial, superando a Alejandro Tabilo (81°).

Otro que también ascendió en la clasificación de la ATP fue Tomás Barrios, quien llegó hasta las semifinales en Montevideo. El chillanejo subió dos escalones y quedó en la posición 109°.

Por su parte, Nicolás Jarry pasó del puesto 122° al 121°, mientras que Matías Soto descendió 19 plazas y cayó a la ubicación 300°.

Vale destacar que Garin y Barrios cerraron el año competitivo tras disputar el Challenger de Montevideo. Ambos se suman a Tabilo y Jarry, quienes también dieron por terminada hace algunas semanas sus respectivas temporadas este 2025.