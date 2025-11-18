;

Apagón corta transmisiones de CHV, TNT y CNN Chile: problema se habría originado en el aire acondicionado

El problema afectó al centro de operaciones de Machasa.

Javiera Rivera

Un masivo apagón afectó este martes al centro de operaciones de Machasa, dejando fuera del aire a varios canales del grupo Warner Bros, como Chilevisión, CNN Chile y TNT Básico.

Según información preliminar, la interrupción se habría producido mientras se realizaba mantención al sistema de aire acondicionado del edificio.

El corte dejó todo abajo y provocó efectos inmediatos en las transmisiones. En CHV, la señal quedó congelada y luego el canal debió repetir un capítulo ya emitido de Cuánto vale el Show, que había terminado minutos antes del apagón.

En CNN Chile, donde se emitía CNN Prime, la programación en vivo fue reemplazada por contenidos grabados debido a la caída total del sistema.

Mientras que TNT Básico, que transmitía el fútbol del Ascenso, tampoco logró mantener su emisión normal: el partido quedó sin relato, sin comentarios y sin gráficas, mostrando únicamente la señal en bruto que llega desde Talca.

La interrupción también golpeó a los operadores. CHV no se ve en Movistar, Entel ni DGO, mientras las plataformas trabajan para restablecer el servicio.

Reacción de usuarios en redes sociales

En redes sociales, especialmente en X (exTwitter), los usuarios reaccionaron de inmediato al apagón. “Está la cagada en Machasa”, “Murieron todos los canales”, fueron parte de los comentarios.

Otros reclamos se concentraron en el partido del Ascenso que no se veía correctamente en TNT, generando molestia entre quienes intentaban seguir la transmisión sin relatores, sin gráficas y con fallas constantes.

