“Una traición”: aseguran que Mega le quitó a Chilevisión uno de sus programas más exitosos

La situación tendría muy molestos a los ejecutivos del canal de Paramount.

Alejandro Basulto

El equipo de Detrás del Muro prepara un importante cambio televisivo, según confirmó Paula Escobar en Instagram. El espacio humorístico dejará la pantalla de Chilevisión para incorporarse a Mega, en una transición que se concretaría a fines de 2025 o inicios de 2026.

De acuerdo con la información entregada por la periodista, el movimiento se originó tras una gestión del ejecutivo Juan Pablo González, exintegrante de CHV y actual figura relevante en Mega.

Mega acaba de quitarle El Muro a Chilevisión, así, tal cual, entiendo que según mis fuentes, Chilevisión esto lo toma como una traición de parte de El Muro, que si bien todos tienen contratos independientes, se han puesto de acuerdo ante el llamado de Juan Pablo González, quien actualmente ocupa un alto cargo en Mega”, explicó Escobar.

La comunicadora añadió que González “está a cargo del Festival de Viña, él fue levantado justamente por Mega desde Chilevisión, y Juan Pablo González fue quien llevó a El Muro a la Teletón y a Chilevisión también. Entonces, primero parten con Kike Morandé, luego entiendo que están todos más o menos en cohesión para irse a este canal”.

“Y como decía, en CHV esto lo toman como una traición, están muy muy molestos, no se lo están tomando bien, para nada. Les están quitando un programa que le va bien, un programa que les llena la parrilla”, complementó.

Se quedan sin El muro, ya está full corroborado con los ejecutivos correspondientes y por eso estamos dando esta noticia. Esto sería a fin de año, entiendo que está la molestia de Chilevisión porque incluso les cambiaron el productor ejecutivo, entiendo que ellos estaban con Guillermo Muñoz, con quien El Muro no se llevaban bien, se lo cambian por Alexis Zamora (...) Y ahora avisan que se van”, cerró.

