Alejandro Tabilo aclara la polémica y confirma su participación en la Copa Davis con Chile: “Siempre fue mi prioridad”

La decisión de Alejandro Tabilo de anotarse en el UTS (Ultimate Tennis Showdown) en Guadalajara, torneo que coincide con las Qualifiers de Copa Davis, causó gran molestia en la Federación de Tenis de Chile.

“Estamos indignados con la decisión de Tabilo”, dijo Sergio Elías, presidente de la FETECH. Ahora, en diálogo exclusivo con ADN Deportes, “Jano” respondió y explicó el malentendido, confirmando que sí estará a disposición de Nicolás Massú y el Team Chile.

“La decisión de jugar la UTS siempre fue considerada como una alternativa por los malentendidos que hubo este último tiempo con la federación y decisiones de parte de ellos que no compartí. Nunca fue una decisión que estuvo tomada, ya que la prioridad era la Davis. El contrato con la UTS tampoco está firmado; fue decisión de parte de ellos subirlo antes”, señaló el número uno de Chile.

Acerca de los dichos de Elías, respondió: “Las palabras las sentí bastante injustas y agresivas. Él es una persona con cero contacto con los jugadores y claramente no ha entendido el porqué de las decisiones que tuve que tomar. Nosotros nos dedicamos a un deporte individual y hay momentos en la carrera donde necesitamos eventualmente pensar en nosotros mismos y en nuestra carrera. Por eso solemos tener el diálogo directo con el capitán, Massú, quien entiende más nuestras situaciones y comprende las decisiones”.

Al ser consultado si planea cambiar sus programaciones para representar al país, afirmó que “no debo cambiar ninguna decisión, ya que mi prioridad fue siempre jugar por Chile y así lo confirmé en la charla que tuve hoy con Nico Massú. Siempre he soñado y disfrutado jugar por Chile, es la razón por la cual decidí cambiar el país por el cual compito. Las Copas Davis que he faltado han sido por lesiones y por priorizar mi carrera en momentos muy delicados”.

“El problema y malentendido que se armó ahora es 100% por una reacción agresiva y desproporcionada del presidente de la federación, quien tiene cero contacto con los jugadores. Tuve una muy buena conversación hoy con Massú, a quien le confirmé mi prioridad e intención de jugar la Davis. Él entiende a los jugadores y sus compromisos y siempre ha apoyado nuestras decisiones. Entendemos que todos necesitan esa libertad de vez en cuando cuando se trata de este deporte y de nuestras carreras”, concluyó Tabilo.