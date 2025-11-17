El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó este lunes la evacuación de los sectores Borriqueros y Queronque, en la comuna de Limache, debido a un incendio forestal que avanza cerca de zonas habitadas.

La medida fue reforzada con el envío de mensajes SAE a los teléfonos móviles de las personas ubicadas en el perímetro de riesgo. En suma, decretaron Alerta Roja por la peligrosidad del siniestro.

#SENAPREDValparaíso Se declara #Alerta Roja para la comuna de Limache por amenaza de incendios forestales. Infórmate más en: https://t.co/URSwqpmn8u pic.twitter.com/ANRDDQItfD — SENAPRED (@Senapred) November 17, 2025

Según datos de la Conaf, el siniestro ha consumido alrededor de seis hectáreas, movilizando a ocho brigadas, dos técnicos, dos aeronaves cisterna, maquinaria pesada y el apoyo de Bomberos.

Las condiciones del terreno y la velocidad de propagación llevaron a las autoridades a decretar alerta roja para Limache a las 16:30 horas, con el fin de concentrar recursos en el combate del fuego.

A través de sus redes sociales, Senapred llamó a evacuar de inmediato las zonas afectadas: “¡Atención! Senapred, por incendio forestal, solicita evacuar sector Borriqueros y Queronque en la comuna de Limache, Región de Valparaíso”.