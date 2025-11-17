;

VIDEO. Senapred ordena evacuación en dos sectores de Limache y declara Alerta Roja por incendio forestal

Operativos movilizan brigadas, aeronaves y bomberos mientras autoridades intensifican acciones para contener el fuego.

Martín Neut

Agencia Uno

Agencia Uno

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó este lunes la evacuación de los sectores Borriqueros y Queronque, en la comuna de Limache, debido a un incendio forestal que avanza cerca de zonas habitadas.

La medida fue reforzada con el envío de mensajes SAE a los teléfonos móviles de las personas ubicadas en el perímetro de riesgo. En suma, decretaron Alerta Roja por la peligrosidad del siniestro.

Según datos de la Conaf, el siniestro ha consumido alrededor de seis hectáreas, movilizando a ocho brigadas, dos técnicos, dos aeronaves cisterna, maquinaria pesada y el apoyo de Bomberos.

Las condiciones del terreno y la velocidad de propagación llevaron a las autoridades a decretar alerta roja para Limache a las 16:30 horas, con el fin de concentrar recursos en el combate del fuego.

A través de sus redes sociales, Senapred llamó a evacuar de inmediato las zonas afectadas: “¡Atención! Senapred, por incendio forestal, solicita evacuar sector Borriqueros y Queronque en la comuna de Limache, Región de Valparaíso”.

