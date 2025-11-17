Jeannette Jara se lanza contra asesor económico de Kast por vínculo con casos de colusión: “No quiero que a la gente se la sigan jodiendo”

La candidata presidencial Jeannette Jara (PC) analizó su ajustado triunfo en la primera vuelta durante una entrevista, donde afirmó que el resultado abre un desafío mayor de cara al balotaje.

“Hoy ganamos una primera vuelta y estoy contenta por eso, porque en nuestro país y en el mundo la ultraderecha ha tenido avance”, dijo en el matinal de CHV, aunque recalcó que su sector tiene “mucho espacio de mejora como sector y como candidata”.

Al responder sobre su disposición a recoger propuestas de otros postulantes, como la devolución del IVA a los medicamentos o el plan para reducir listas de espera oncológicas, insistió en que son ideas que ya había planteado. “Lo de los medicamentos yo lo había mencionado mucho antes”, sostuvo.

En ese momento, Jara detuvo la entrevista y habló directamente a cámara: “Aquí hay cosas que no se dicen”. Luego acusó que “el asesor económico de Kast es el que estuvo metido en toda la colusión de las farmacias”.

Jorge Quiroz

Añadió: “Que la gente lo sepa: la colusión de los medicamentos la organizó el asesor económico de Kast y yo no quiero que a la gente se la sigan jodiendo”.

La persona a la que se refiere es Jorge Quiroz, crítico acérrimo del Gobierno de Boric y sindicado como el creador del modelo usado por empresas para la famosa “colusión de los pollos”.

La candidata también apuntó al estilo comunicacional de su contendor, criticando sus apariciones públicas tras un vidrio protector. “Lo que hace Kast es ponerse detrás de un vidrio blindado, ponerse muy serio y hacerle creer a la gente que su vida está en riesgo”, afirmó.

Además, lo desafió a participar en más espacios televisivos: “Sería bueno que viniera y que participe de los debates, porque la gente tiene que saber lo que los candidatos piensan”.