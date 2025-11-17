;

Se acerca el Black Friday y abren más de 1.500 puestos de trabajo en Chile: revisa dónde y cómo postular

Son diversos puestos con sueldos que varían entre $539.000 hasta $880.000

José Campillay

El Grupo de Empresas Teamwork ofrece más de 1.500 puestos de trabajo a nivel nacional con motivo del Black Friday, evento que se celebrará del 28 de noviembre al 1 de diciembre y que impulsa una alta demanda en el comercio electrónico y retail.

La demanda de personal aumenta cerca de un 30% durante este período, especialmente en roles operativos en retail y logística, para reforzar las operaciones antes del peak de ventas, explicó Gonzalo Rivera, gerente general de la firma.

Los puestos disponibles incluyen operarios de bodega, conductores, administrativos logísticos, operarios de producción, operadores de grúa y maquinistas. Los salarios van desde $539.000 hasta $880.000, según tipo de jornada y especialización.

Además, esta oferta laboral no solo implica ingresos adicionales temporales sino que también puede ser una puerta de entrada al empleo formal, ya que muchas contrataciones se vuelven permanentes cuando los trabajadores demuestran buen desempeño.

Desde Teamwork señalan que esta campaña marca el inicio de una temporada con mayor movimiento laboral, anticipando la contratación en sectores como agro y turismo con la llegada del verano.

Esta estrategia responde al crecimiento del comercio digital y la necesidad de reforzar las cadenas de distribución de grandes retailers ante el aumento en ventas online.

Los interesados pueden postular directamente AQUÍ.

