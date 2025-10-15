;

Black Friday 2025 en Chile: ¿Cuándo es el evento que traerá nuevas ofertas en productos antes de Navidad?

Atención: si no aprovechaste el reciente Cyber Monday, tendrás otra oportunidad antes de que termine el año. Revisa aquí todos los detalles.

Javier Méndez

Black Friday 2025 en Chile: ¿Cuándo es el evento que traerá nuevas ofertas en productos antes de Navidad?

Black Friday 2025 en Chile: ¿Cuándo es el evento que traerá nuevas ofertas en productos antes de Navidad? / Abdullah Durmaz

Entre el pasado lunes 6 y miércoles 8 de octubre se realizó el Cyber Monday 2025 en Chile, una de las tantas instancias en que el comercio electrónico ofrece sus mejores descuentos en un sinfín de productos y servicios.

Eso sí, quienes no pudieron participar tendrán una nueva oportunidad en el Black Friday 2025, la siguiente fecha del calendario.

Sus coordenadas están confirmadas. A diferencia del Cyber, ahora se contará con una jornada extra.

Revisa también:

ADN

El encuentro inaugurará la temporada de compras navideñas. “Esta costumbre se ha extendido por el mundo de forma significativa, transversal y presente en toda tienda, plataformas y servicios del mundo”, señalan sus gestores.

¿Cuándo es el Black Friday 2025 en Chile?

Según Wide Latam, empresa que organiza la instancia en el país, todo tendrá lugar entre el próximo viernes 28 de noviembre y lunes 1 de diciembre.

Como es común, se espera que un buen número de marcas digan presente. La inscripciones para participar ya están abiertas.

Los principales detalles se pueden encontrar en el sitio web oficial www.blackfriday.cl.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad