Black Friday 2025 en Chile: ¿Cuándo es el evento que traerá nuevas ofertas en productos antes de Navidad? / Abdullah Durmaz

Entre el pasado lunes 6 y miércoles 8 de octubre se realizó el Cyber Monday 2025 en Chile, una de las tantas instancias en que el comercio electrónico ofrece sus mejores descuentos en un sinfín de productos y servicios.

Eso sí, quienes no pudieron participar tendrán una nueva oportunidad en el Black Friday 2025, la siguiente fecha del calendario.

Sus coordenadas están confirmadas. A diferencia del Cyber, ahora se contará con una jornada extra.

El encuentro inaugurará la temporada de compras navideñas. “Esta costumbre se ha extendido por el mundo de forma significativa, transversal y presente en toda tienda, plataformas y servicios del mundo”, señalan sus gestores.

¿Cuándo es el Black Friday 2025 en Chile?

Según Wide Latam, empresa que organiza la instancia en el país, todo tendrá lugar entre el próximo viernes 28 de noviembre y lunes 1 de diciembre.

Como es común, se espera que un buen número de marcas digan presente. La inscripciones para participar ya están abiertas.

Los principales detalles se pueden encontrar en el sitio web oficial www.blackfriday.cl.