¿Cuándo prescriben las deudas de tarjeta de crédito en Chile? Lo que todo deudor debe saber en 2025 / Getty Images

Las deudas de tarjeta de crédito siguen siendo una de las principales causas de morosidad en Chile. Comprender cómo operan los plazos de prescripción y qué implica pagar solo el monto mínimo es clave para los miles de chilenos que enfrentan hoy compromisos financieros que no pueden cubrir.

El uso extendido del crédito rotativo ha llevado a que muchas familias dependan de las tarjetas para solventar gastos básicos, sobre todo en un contexto de bajos ingresos y alto costo de vida. Sin embargo, existe un aspecto poco difundido: las acciones de cobro no son ilimitadas. Las deudas prescriben, y ese plazo puede convertirse en una herramienta para quienes buscan regularizar su situación sin exponerse a demandas que lleguen años después del impago.

Según explica Mario Espinosa, abogado y director legal de GrupoDefensa.cl, el proceso habitual es más complejo de lo que se cree. “Cuando una deuda de tarjeta de crédito no se paga, y la morosidad se mantiene durante algunos meses, la deuda se lleva a un pagaré. Y es ese pagaré el que finalmente se cobra judicialmente. Por ende, ese pagaré tiene las mismas reglas de prescripción: 1 año desde su vencimiento”, señala.

En términos generales, los plazos de prescripción son:

5 años para acciones civiles de cobro ordinario.

para acciones civiles de cobro ordinario. 3 años para créditos hipotecarios.

para créditos hipotecarios. 1 año para instrumentos como pagarés, letras de cambio, cheques o facturas, que son los más usados para demandar en casos de tarjetas de crédito impagas.

El cómputo del plazo suele iniciar desde el momento en que se deja de pagar. No obstante, la prescripción no se aplica automáticamente: debe solicitarse ante un tribunal para que el juez la declare. Hasta entonces, el acreedor puede continuar realizando gestiones extrajudiciales.

Otro punto de preocupación es el pago mínimo, una práctica que, aunque parece mantener al deudor “al día”, en realidad prolonga indefinidamente la deuda. El monto mínimo mensual cubre principalmente intereses y comisiones, dejando prácticamente sin amortización el capital original. Esto provoca que una obligación relativamente pequeña pueda multiplicar su costo total con el paso del tiempo.

Frente a este escenario, especialistas recomiendan evitar el pago mínimo cuando sea posible, buscar opciones de refinanciamiento y, sobre todo, informarse sobre los derechos del deudor. Conocer los plazos de prescripción y cómo actúan los acreedores permite tomar decisiones más seguras en un contexto donde la carga financiera afecta a cientos de miles de hogares.