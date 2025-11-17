Aún no termina el Campeonato Nacional y en Colo Colo ya tienen la cabeza puesta en la temporada 2026.

Entre salidas y fichajes, se espera que el plantel de los albos tenga un giro total respecto a los últimos años, donde ya hay nombres que comienzan a seducir como posibles primeros refuerzos.

Bruno Barticciotto y Matías Catalán, ambos pertenecientes a Talleres de Córdoba, han sido los primeros en llamar la atención de la dirigencia y la hinchada del “Cacique”. Por esto, ADN Deportes se puso en contacto con Andrés Fassi, presidente de “La T”, quien explicó la situación de ambos futbolistas.

“Catalán tiene contrato vigente por un año más; Talleres quiere extender su contrato. Barticciotto está en Santos de México y tiene opción de compra, que vence ahora en diciembre de 2025. A Talleres le interesa para el próximo año, veremos qué define el equipo mexicano”, dijo el argentino.

La carrera de Barticciotto parecía destinada a seguir en Santos Laguna, donde se quedó a solo dos goles de alcanzar los diez que activaban su cláusula de obligación de compra. Al no llegar a esa cifra, el monto para retenerlo es de 2,8 millones de dólares, algo que el club azteca no está dispuesto a pagar.

Por su parte, Matías Catalán viene saliendo de una rotura de ligamentos en la rodilla, lesión que lo dejó fuera del equipo durante gran parte de la temporada. Sin embargo, una vez recuperado, ha sido titular en 10 partidos seguidos, y solo en uno no completó los 90 minutos.