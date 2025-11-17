La gira de La Roja por Rusia acaba este martes, cuando se enfrente a Perú en el último partido amistoso en Sochi, el cual se enmarca en los primeros pasos del nuevo proceso de reconstrucción de la selección chilena.

El objetivo de este nuevo camino es consolidar a jugadores jóvenes pensando en clasificar al Mundial de 2030, luego de una decepcionante fase de Eliminatorias para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Pero, a pesar de no estar entre los clasificados, Chile podría presentarse de todas formas en Estados Unidos para disputar un torneo internacional de selecciones.

El equipo de ADN Deportes, presente en Europa siguiendo al elenco de Nicolás Córdova, ha estado recabando información sobre un posible “Mundial de los picados”, torneo que reuniría a las selecciones no clasificadas a la Copa del Mundo.

Precisamente sería la Federación Rusa la encargada de organizar esta competencia amistosa, la cual incluso ya tendría a Washington D.C. como una posible sede para albergar los encuentros.

Eso sí, la única traba que estaría impidiendo avanzar con mayor profundidad en la organización del torneo sería el veto que la FIFA y la UEFA mantienen sobre la selección euroasiática. De levantarse esta sanción, avanzarían con todo para que este campeonato se haga realidad.