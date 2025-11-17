Director de Blanco y Negro admite que las finanzas condicionarán el armado del plantel de 2026: “Van a haber cambios”

Colo Colo ha tenido una leve mejoría desde el arribo de Fernando Ortiz a la banca, lo que le ha permitido meterse en la pelea por clasificar a torneos internacionales, cuando hace algunas semanas parecía más que complicado.

Y es que conseguir un cupo a la Copa Sudamericana no solo significaría salvar el año en lo deportivo, sino que también podría ser una ayuda enorme para las finanzas del club, que se han visto golpeadas este 2025 y que sufrirán también el año siguiente debido a las sanciones de Conmebol y al recorte de la ANFP para saldar la deuda con TNT Sports.

ADN Deportes se puso en contacto con un director de Blanco y Negro, quien confirmó que los problemas económicos serán un tema a tener en cuenta para el armado del plantel de la temporada 2026.

“Sí, van a haber cambios. Vamos a tratar de vender, prestar a los que no necesite el técnico; que sirva para aliviar la caja. Tenemos que hacer un justo equilibrio entre un plantel competitivo y la caja”, señaló el dirigente.

Como ya se ha ido adelantando, hay muchos futbolistas que tienen su futuro prácticamente definido fuera del club, como son los casos de Sebastián Vegas, Emiliano Amor, Salomón Rodríguez y Esteban Pavez.

Además, desde Blanco y Negro buscan generar ingresos con otros nombres que pueden ser codiciados en el mercado, como son los casos de Vicente Pizarro, Lucas Cepeda y Alan Saldivia, que podrían dejar un buen monto para sostener la “caja”.