En día de semana: confirman sede y fecha para la final de Copa Chile entre Deportes Limache y Huachipato

A más de un mes de conocerse los finalistas de la Copa Chile, finalmente se definieron la fecha y la sede que consagrarán a un campeón inédito de la competencia.

Según información de ADN Deportes, Deportes Limache y Huachipato se verán las caras en el Estadio El Teniente de Rancagua el miércoles 10 de diciembre a las 20:00 horas.

Un horario más que llamativo, considerando que, al jugarse en cancha neutral, a ambos elencos y sus respectivas hinchadas les queda bastante lejos el recinto, y viajar en día de semana puede ser complejo para los trabajadores.

De todas maneras, los fanáticos “acereros” y “tomateros” seguramente acompañarán a sus equipos, debido a que pueden consagrarse campeones de la Copa Chile por primera vez en su historia.

Además, para ambos será relevante obtener el título para soñar con disputar la fase previa de la Copa Libertadores, puesto que el ganador se quedará con el “Chile 4”. Sin embargo, si Limache no consigue mantener la categoría y sale campeón, no podrá acceder al cupo.