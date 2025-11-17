;

Informe UDD revela que Jara rindió mejor en comunas de mayores recursos, mientras que Kast lo hizo en las de bajos ingresos

Asimismo, el análisis evidenció que la votación en apoyo a Franco Parisi se correlaciona “fuertemente con el Rechazo” en el plebiscito constitucional de 2022.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / Diego Martin

Con grandes sorpresa terminaron las Elecciones Presidenciales 2025. Jeannette Jara pasó a segunda vuelta tras obtener un 26,85% de los votos—por debajo de lo que se proyectaba— junto a José Antonio Kast, quien alcanzó un 23,93% —superando lo que anticipaban las encuestas—.

No obstante, Franco Parisi se robó todas las miradas en el plano político, luego de que su 19,69% lo posicionara en el tercer lugar, por lo que surgieron las dudas de hacia dónde se dirigirán esos votos.

ADN

Agencia UNO | Franco Parisi

Con los resultados, la UDD emitió un informe titulado “Patrones Comunales de Votación en Presidenciales 2025”, en el que reveló que la candidata oficialista tuvo un peor desempeño en comunas de menores ingresos, donde obtuvo 19,38%.

Pero aumenta gradualmente en comunas de mayores recursos, alcanzando 25,43%. En tanto, ocurre lo contrario con Kast: logra su mejor desempeño en comunas de menores ingresos con 33.64%, pero cae en el quintil alto.

Revisa también

ADN

Franco Parisi

Según el informe, Franco Parisi triplicó su votación respecto de 2021. También destaca que “presenta un patrón electoral particular, su votación se correlaciona más fuertemente con el Rechazo que con el Apruebo” en el plebiscito constitucional de 2022.

De hecho, al incluirlo al bloque opositor, la correlación con el voto Rechazo llega a 0,963, mientras que sin él la correlación entre Rechazo-Derecha baja al 0,577, “lo que sugiere que Parisi efectivamente captura parte del electorado opositor que votó Rechazo”.

