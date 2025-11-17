Matías Rodríguez fija cuándo y donde jugará su último partido como futbolista profesional

Matías Rodríguez ha tenido varias idas y vueltas en torno al cierre de su carrera deportiva, considerando que había dado por cerrada su actividad profesional en 2022, cuando defendía a Defensa y Justicia.

Sin embargo, el lateral se tentó con regresar a las canchas, cuestión que concretó en 2024, cuando firmó por Deportes Melipilla.

Pese a su intención inicial de retornar al club que lo llevó a ser campeón nacional y continental, la U de Chile, dicha situación nunca prosperó y ahora, a sus 39 años, anunció su retiro profesional esta temporada.

A través de un comunicado, Deportes Melipilla informó que, en conjunto con el club, acordó que este fin de semana disputará su último partido como futbolista activo.

El encuentro será este domingo 23, cuando a las 18:00 horas, en el estadio Soinca Bata, el “Potro Solitario” se mida ante Real San Joaquín por la penúltima fecha de la Segunda División Profesional.

“Matías ha elegido despedirse en casa, frente a nuestra gente, donde tantas veces dejó el alma, el talento y el corazón en la cancha. Este partido será un homenaje a un futbolista ejemplar, a un líder tanto dentro como fuera del campo, a un símbolo de esfuerzo, humildad y compromiso por nuestros colores”, expresaron en Deportes Melipilla, apuntando a que el estadio esté lleno para despedir a Matías Rodríguez.