AUDIO. “Imposible no ilusionarse después de la Supercopa; tengo fe de que la U levantará la segunda Copa Sudamericana”

Matías Rodríguez, campeón internacional con los azules en 2011, conversó con Los Tenores de la Tarde y anticipó el choque ante Alianza Lima.

Javier Catalán

13:09

Matías Rodríguez fue uno de los jugadores del plantel de la Universidad de Chile que levantó la Copa Sudamericana en 2011, siendo pieza clave en el esquema de Jorge Sampaoli.

Este martes, en conversación con ADN Deportes, el lateral-volante anticipó el choque de los azules ante Alianza Lima de este jueves 18 de septiembre por los cuartos de final del certamen.

Es imposible no ilusionarse después de ver cómo ganaste el clásico. Hay que acompañar al equipo, se notaba un buen ambiente y buena vibra, porque cuando las cosas estaban mal también se notaba. Le tengo mucha fe a la U para que levante la segunda”, señaló de entrada.

Sobre las sanciones de Conmebol que impedirán la presencia de hinchas, apuntó: “El hecho de no tener gente, personalmente a los jugadores no les gusta, porque cuando tienes bajones, el hincha lo siente y te levanta. El resultado de visitante es sumamente importante. Después, de local la gente no va a poder estar, pero con la pandemia nos acostumbramos a jugar sin público”.

Consultado por el rol de Charles Aránguiz y Marcelo Díaz en el actual plantel, respondió: “Son jugadores sumamente importantes dentro de un equipo. Marcan presencia en la cancha, siempre es vital tener jugadores de esa jerarquía y obviamente siguen rindiendo a gran nivel”.

Finalmente, Rodríguez recordó el último cruce con Alianza Lima en la Copa Libertadores 2010: “Todo el hincha azul recuerda ese partido, del apriete de la gente que estaba en la banca. Ese no fue de nuestros mejores partidos, pero gracias a la experiencia de Gerardo Pelusso pudimos pasar”.

