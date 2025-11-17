¿Juegan al misterio en La Roja? La inédita formación que preparó Nicolás Córdova a un día de jugar contra Perú

La Roja consiguió un valioso triunfo ante Rusia en el amistoso jugado el pasado sábado en Sochi, con una buena cuota de jugadores jóvenes que fueron importantes durante el encuentro.

Ahora, Chile deberá enfrentarse en la misma ciudad a Perú, en lo que será el final de la gira de la selección nacional por Europa.

Para este nuevo “Clásico del Pacífico”, este lunes Nicolás Córdova paró un equipo totalmente alternativo en el entrenamiento, con solo un jugador que repetiría titularidad respecto al partido contra la selección rusa.

Pese a que en días anteriores las prácticas mostraban una continuidad en la oncena inicial, ahora el técnico interino decidió modificar todo aquello, dejando solo a Gonzalo Tapia como único que se mantiene.

Según información de ADN Deportes, La Roja formó hoy con Sebastián Mella en el arco; Francisco Salinas, Iván Román, Ian Gárguez y Matías Sepúlveda en defensa; Ignacio Saavedra, Lautaro Millán y Agustín Arce en la mitad de la cancha; mientras que Maximiliano Gutiérrez, Gonzalo Tapia y Alexander Aravena comandaron el ataque.

Al parecer, Córdova juega al misterio a menos de 24 horas del partido, pero la idea de darle rodaje internacional a otros futbolistas también puede ser una opción.