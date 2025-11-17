;

¿Juegan al misterio en La Roja? La inédita formación que preparó Nicolás Córdova a un día de jugar contra Perú

Gonzalo Tapia fue el único que repitió titularidad en el entrenamiento de este lunes.

Javier Catalán

David Oyarzún

Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Carlos Parra – Comunicaciones FFCh / CARLOS PARRA ZAGAL

La Roja consiguió un valioso triunfo ante Rusia en el amistoso jugado el pasado sábado en Sochi, con una buena cuota de jugadores jóvenes que fueron importantes durante el encuentro.

Ahora, Chile deberá enfrentarse en la misma ciudad a Perú, en lo que será el final de la gira de la selección nacional por Europa.

Para este nuevo “Clásico del Pacífico”, este lunes Nicolás Córdova paró un equipo totalmente alternativo en el entrenamiento, con solo un jugador que repetiría titularidad respecto al partido contra la selección rusa.

Revisa también:

ADN

Pese a que en días anteriores las prácticas mostraban una continuidad en la oncena inicial, ahora el técnico interino decidió modificar todo aquello, dejando solo a Gonzalo Tapia como único que se mantiene.

Según información de ADN Deportes, La Roja formó hoy con Sebastián Mella en el arco; Francisco Salinas, Iván Román, Ian Gárguez y Matías Sepúlveda en defensa; Ignacio Saavedra, Lautaro Millán y Agustín Arce en la mitad de la cancha; mientras que Maximiliano Gutiérrez, Gonzalo Tapia y Alexander Aravena comandaron el ataque.

Al parecer, Córdova juega al misterio a menos de 24 horas del partido, pero la idea de darle rodaje internacional a otros futbolistas también puede ser una opción.

Contenido patrocinado

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa &#039;Costume Art&#039;?

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa 'Costume Art'?

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas &#039;Ofertas de vuelos&#039;

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas 'Ofertas de vuelos'

&#039;Me patearon dos días antes de mi lanzamiento&#039;: Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

'Me patearon dos días antes de mi lanzamiento': Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Revelan primer adelanto de &#039;Moana&#039; live-action: Así se ve la protagonista

Revelan primer adelanto de 'Moana' live-action: Así se ve la protagonista

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: &#039;Se merecen lo mejor&#039;

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: 'Se merecen lo mejor'

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad