Como viene siendo costumbre, el fútbol argentino volvió a dejar una tremenda disputa entre un árbitro y un entrenador. Esta vez, con un viejo conocido de nuestro país.

En el empate 1-1 entre Barracas Central y Huracán, Frank Darío Kudelka, extécnico de la Universidad de Chile, perdió la paciencia con el cometido del juez Andrés Gariano, y este no se quedó atrás.

Tras finalizar el encuentro, el DT se dirigió hasta el círculo central, donde se encontraba el referí rodeado por varios jugadores y guardias de seguridad, todos recriminándole su accionar durante el compromiso.

Entre gritos cruzados, la transmisión de ESPN pudo capturar cómo el árbitro le decía cara a cara a Kudelka: “No te metas con mi familia... Vamos a hablar y te voy a romper todo”, mientras le apuntaba fijamente con el dedo.

Toda la trifulca se inició porque a Barracas Central, club del cual es dueño Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, le cobraron dos penales por mano que pueden ser interpretables.

Estas polémicas decisiones se suman a tantas otras en las que el pequeño equipo de Buenos Aires ha estado involucrado, causando que varios se cuestionen algún tipo de favor por ser el club del rector del fútbol argentino.