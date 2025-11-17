Batalla de telecomunicaciones: WOM gana demanda contra Claro Chile

El 24° Juzgado Civil de Santiago notificó hoy a WOM S.A. que acogió su demanda por actos de competencia desleal interpuesta contra Claro Chile SpA, según un comunicado emitido por la compañía demandante.

La sentencia, dictada el 15 de noviembre de 2025, declara que la mencionada empresa incurrió en conductas ilícitas constitutivas de competencia desleal, conforme a los artículos 3 y 4 letras b), c) y d) de la Ley N°20.169 (LCD).

El tribunal consideró explícitamente que dichas conductas fueron dolosas, contrarias a la buena fe y destinadas a desviar clientela por medios ilegítimos.

De acuerdo al dictamen, las prácticas condenadas incluyen:

Suplantación de identidad e información falsa: Ejecutivos de Claro se hicieron pasar por representantes de WOM, proporcionando datos erróneos a clientes sobre alzas en planes, posible pérdida de números o el supuesto estado de quiebra de WOM.

Uso de información comercial sensible: Empleo de datos confidenciales de clientes WOM, como detalles de contratos y montos pagados, para formular ofertas.

Ofertas consecutivas engañosas: Llamadas subsiguientes de ejecutivos de Claro ofreciendo planes supuestamente superiores, aprovechando la confusión generada previamente.

El fallo ordena a Claro Chile el cese inmediato de estas conductas y reconoce el derecho de WOM a exigir indemnización por daños y perjuicios en una etapa posterior o en juicio separado, conforme a los artículos 5 y 9 de la LCD y el 173 del Código de Procedimiento Civil. Además, condena a Claro al pago de costas.

La demanda original, presentada el 15 de marzo de 2024, describía estas prácticas detectadas desde 2023, incluyendo llamadas con información parcialmente acertada y estrategias para inducir portabilidad. Claro negó las imputaciones en su contestación del 15 de mayo de 2024, argumentando competencia legítima y ausencia de dolo.

WOM, operadora con más de 8 millones de clientes y 20% de participación de mercado, destacó en su comunicado que el fallo valida sus argumentos y protege la integridad del mercado de telecomunicaciones.

