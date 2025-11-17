;

Batalla de telecomunicaciones: WOM gana demanda contra Claro Chile

El fallo fue dictado por el 24° Juzgado Civil de Santiago el pasado 15 de noviembre.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / Pablo Vera Lisperguer

El 24° Juzgado Civil de Santiago notificó hoy a WOM S.A. que acogió su demanda por actos de competencia desleal interpuesta contra Claro Chile SpA, según un comunicado emitido por la compañía demandante.

La sentencia, dictada el 15 de noviembre de 2025, declara que la mencionada empresa incurrió en conductas ilícitas constitutivas de competencia desleal, conforme a los artículos 3 y 4 letras b), c) y d) de la Ley N°20.169 (LCD).

El tribunal consideró explícitamente que dichas conductas fueron dolosas, contrarias a la buena fe y destinadas a desviar clientela por medios ilegítimos.

Revisa también

ADN

De acuerdo al dictamen, las prácticas condenadas incluyen:

  • Suplantación de identidad e información falsa: Ejecutivos de Claro se hicieron pasar por representantes de WOM, proporcionando datos erróneos a clientes sobre alzas en planes, posible pérdida de números o el supuesto estado de quiebra de WOM.
  • Uso de información comercial sensible: Empleo de datos confidenciales de clientes WOM, como detalles de contratos y montos pagados, para formular ofertas.
  • Ofertas consecutivas engañosas: Llamadas subsiguientes de ejecutivos de Claro ofreciendo planes supuestamente superiores, aprovechando la confusión generada previamente.

El fallo ordena a Claro Chile el cese inmediato de estas conductas y reconoce el derecho de WOM a exigir indemnización por daños y perjuicios en una etapa posterior o en juicio separado, conforme a los artículos 5 y 9 de la LCD y el 173 del Código de Procedimiento Civil. Además, condena a Claro al pago de costas.

La demanda original, presentada el 15 de marzo de 2024, describía estas prácticas detectadas desde 2023, incluyendo llamadas con información parcialmente acertada y estrategias para inducir portabilidad. Claro negó las imputaciones en su contestación del 15 de mayo de 2024, argumentando competencia legítima y ausencia de dolo.

WOM, operadora con más de 8 millones de clientes y 20% de participación de mercado, destacó en su comunicado que el fallo valida sus argumentos y protege la integridad del mercado de telecomunicaciones.

(Palabras: 342)

Contenido patrocinado

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad