Hombre se parapetó en Renca tras amenazar de muerte a su pareja e hijos

Carabineros detuvo a un hombre que se parapetó al interior de una vivienda en Renca, armado con una pistola y amenazando de muerte a su pareja, quien se encontraba en presencia de sus hijos de 18 y 14 años.

Hasta el lugar llegó el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) y un equipo negociador de Carabineros para intentar contener la situación. Fue en ese contexto cuando la mujer consiguió escapar.

“La víctima en un descuido de esta persona cuando ingresó al baño, ella sale al exterior y es cuando personal del Gope hace ingreso al domicilio”, explicó el teniente Emilio Huerta, de la Prefectura Occidente.

Tras el ingreso, Carabineros logró reducir al sujeto y resguardar a la víctima.

Además, el oficial detalló que “en una revisión al interior del domicilio, se encuentra una pistola calibre 38 , la cual mantenía ocho municiones en su interior, la cual habría sido utilizada para amenazar a la víctima”.

“La víctima mantiene dos hijos, uno de dieciocho y uno de catorce, los cuales cruzaron la casa al frente, que es donde vive el abuelo, y ellos se mantienen a resguardo y en excelente condición”, agregó Huerta.

El hombre quedó detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público, que evaluará las diligencias y eventuales cargos por amenazas y tenencia del arma encontrada en el domicilio.