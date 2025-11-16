Primera vuelta presidencial: triunfo con lo justo de Jara, un segundo lugar con olor a victoria de Kast y un sorpresivo tercer lugar de Parisi

La elección presidencial en Chile se definirá en segunda vuelta, luego de que ninguno de los candidatos superara la barrera del 50% más uno de los votos. Aunque la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, se posicionó en el primer lugar, su desempeño estuvo por debajo de las expectativas del sector. Con un 26,74% de los sufragios (considerando el 90% de las mesas escrutadas), Jara no solo quedó lejos del 30% que promediaba el respaldo al Presidente Gabriel Boric.

A pesar de su liderazgo en regiones clave como Coquimbo, Metropolitana, Valparaíso, Aysén y Magallanes, la exministra no logró un caudal de votos suficiente para distanciarse de su principal contendor. La diferencia entre Jara y José Antonio Kast fue de solo 310 mil votos, un margen estrecho que anticipa un balotaje que se proyecta como altamente desafiante para el sector oficialista. Los votos de otros aspirantes de izquierda, como Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, resultaron escuálidos al sumar un 1,85%, lo que pone los ojos en el destino del caudal de votos obtenido por Franco Parisi.

El segundo lugar fue para el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien alcanzó el 24,07% de los votos (con el 90,15% de las mesas escrutadas). Este resultado se ajustó a lo proyectado por encuestas privadas recientes, que lo ubicaban entre el 22% y el 24%. La fortaleza de Kast se concentró desde la región de O’Higgins hasta Los Ríos, donde superó a su contrincante para la segunda vuelta. Pese a quedar en segundo lugar, Kast emerge con la mayor opción de triunfo en diciembre, ya que la suma de los apoyos de Evelyn Matthei (12,62%) y Johannes Kaiser (13,94%) eleva el potencial electoral de la derecha al 51%, replicando el escenario de 2021, donde el segundo en primera vuelta terminó imponiéndose.

Una de las sorpresas de la jornada fue el desempeño del economista Franco Parisi, quien repitió el tercer lugar que obtuvo en 2021. Con una campaña presencial y un discurso que apeló al votante que se define como “no facho ni comunacho”, Parisi cosechó un importante 19,52%, sumando 2.277.209 votos. Su mayor fuerza se manifestó en el Norte Grande, superando a Kast y Jara en Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, donde sobrepasó el 30%. Además de lograr una bancada de trece diputados, Parisi se consolida como una fuerza regional clave y un factor determinante de cara a la segunda vuelta.

En cuarto lugar quedó el candidato libertario Johannes Kaiser, con un 13,94% de los sufragios, superando por 1,3% a la exalcaldesa Evelyn Matthei. Aunque se había convertido en un fenómeno de las últimas semanas, Kaiser no resultó ser la amenaza que se pronosticaba contra el republicano José Antonio Kast, a quien apoyó rápidamente de cara al balotaje. Pese a no poner condiciones programáticas iniciales para su respaldo, el candidato libertario, que logró elegir 7 diputados y un senador, buscará “meter la baza”, según sus propias palabras, en un eventual gobierno de Kast.

La exalcaldesa Evelyn Matthei sufrió una dura derrota al caer al quinto lugar, un escenario no contemplado por su comando ni por los partidos de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos. Su 12,62% (1.471.927 votos) la ubicó por debajo de Kaiser y la obligó a entregar un respaldo inmediato a José Antonio Kast, disipando las dudas que mantuvo durante la campaña. A pesar del revés presidencial, Chile Vamos logró un buen desempeño a nivel parlamentario, lo que los deja en una posición ventajosa para negociar con el sector republicano.

En resumen, la primera vuelta deja al oficialismo con una tarea cuesta arriba, a Kast con un potencial de triunfo asegurado por la suma de apoyos de su sector, y a Franco Parisi como el actor clave que, con su nutrido caudal de votos, será cortejado por ambos contendientes de cara al balotaje.