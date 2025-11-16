El poder de los apellidos presidenciales: un nuevo Kast, una Kaiser y una Parisi al Congreso / Pablo Ovalle

La jornada de elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre no solo definió a los aspirantes que pasarán a segunda vuelta, sino que también consolidó la presencia de parientes directos de tres de los candidatos presidenciales en el próximo Congreso Nacional.

José Antonio Kast, quien se ubicó en el segundo lugar de la contienda presidencial, verá cómo una de sus hijos, el candidato José Antonio Kast Adriasola, logró obtener un escaño como diputado por el Disrito 10, al obtener más de 40 mil votos.

Similar situación se registra con el candidato Johannes Kaiser, cuya hermana,Vanessa Kaiser, resultó electa senadora por La Araucanía con 36 mil votos. Esto significa que la familia Kaiser tendrá representación en ambas cámaras del Poder Legislativo.

Finalmente, el economista Franco Parisi, candidato del PDG, que obtuvo un sopresivo tecer lugar en la carrera presidencial, también sumó una familiar al Parlamento. Zandra Parisi Fernández, su hermana, alcanzó una diputación representando al distrito 12, al sacar mpas de 7.500 sufragios.

El arribo de estos familiares directos al Congreso Nacional ocurre en un contexto donde el país deberá afrontar una segunda vuelta presidencial y en el que la composición del Poder Legislativo será clave para la gobernabilidad del próximo mandato.