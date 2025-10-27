;

Persecución de camión robado termina con carabinera atropellada en Renca

Otros funcionarios policiales también fueron pasados a llevar por el vehículo en cuestión.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Durante la tarde de este lunes, una funcionaria de Carabineros fue atropellado en la comuna de Renca mientras realizaba fiscalizaciones vehiculares.

Según información preliminar, el hecho ocurrió cuando el conductor de un vehículo escapó para evitar el control policial en el sector de calle Tenderini con Felipe Gebbauer, luego ser sindicado como autor de un robo.

Sin embargo, su acompañante, que iba de copiloto, tomó el control del automóvil y aceleró, arrollando a la uniformada y pasando a llevar a otros funcionarios.

El vehículo en cuestión fue encontrado posteriormente en el sector de Lo Boza, y se confirmó que, de momento, hay dos detenidos por este hecho.

