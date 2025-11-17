;

Hombre robó y quemó un vehículo de aplicación en Talca: un menor involucrado quedó con internación provisoria

El adulto fue arrestado y quedó en prisión preventiva. Por su parte el menor de edad quedó internado, mientras el juzgado fijó dos meses de investigación.

Martín Neut

Michell Bruguerolles

La PDI de Talca detuvo a un hombre mayor de edad vinculado al robo y posterior incendio de un automóvil perteneciente a un conductor de aplicación móvil, hecho ocurrido la noche del 30 de septiembre en el sector norte de la ciudad.

Según se informó, el conductor fue amenazado con un arma de fuego por dos personas, un adulto y un menor, tras finalizar un viaje, y finalmente le sustrajeron el vehículo.

Al día siguiente, el automóvil fue encontrado incendiándose en el mismo sector de la región del Maule.

El jefe de la BIRO Talca, comisario Gustavo Troncoso, explicó que “se realizaron diversas diligencias y análisis de redes sociales, logrando individualizar a una de las personas involucradas en el robo y, aparentemente, en el incendio del vehículo".

Las medidas cautelares tomadas

Tras continuar con las investigaciones, la policía logró la detención del adulto el 13 de noviembre, encontrándole un arma de balines que habría utilizado para intimidar a la víctima.

Para él, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva, medida que fue decretada por el juzgado con un plazo de investigación de dos meses. En tanto, el menor de edad quedó con internación provisoria.

