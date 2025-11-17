Hombre muere tras recibir disparos de Carabineros en operativo por violencia intrafamiliar en Ovalle

Un hombre falleció este lunes en Ovalle, región de Coquimbo, tras ser baleado por Carabineros durante un operativo por violencia intrafamiliar.

El incidente ocurrió cerca de las 14:00 horas en la población Ariztía, luego de que los uniformados acudieran a un domicilio tras recibir la denuncia por un presunto episodio de agresión doméstica.

De acuerdo con los primeros antecedentes, al llegar al lugar el sujeto habría intentado atacar a los policías con un cuchillo carnicero.

Ante el peligro inmediato, uno de los efectivos hizo uso de su arma de servicio, impactando al hombre. Fue trasladado de urgencia al Hospital Provincial de Ovalle, donde ingresó en estado crítico y falleció minutos después.

Los antecedentes del caso fueron derivados al Ministerio Público, que deberá instruir diligencias a personal especializado para esclarecer los detalles del operativo y las circunstancias que llevaron al uso de la fuerza letal.