Resultados Elecciones Presidenciales 2025 en Talca: quién ganó, candidatos más votados y mapa político

La capital del Maule es el con mayor electores del Distrito 17, que comparte con las comunas de con Constitución, Curepto, Curicó, Empedrado, Hualañé, Licantén, Maule, Molina, Pelarco, Pencahue, Rauco, Río Claro, Romeral, Sagrada Familia, San Clemente, San Rafael, Talca, Teno y Vichuquén.

Talca, capital regional del Maule, es el corazón del Distrito 17 , el que comparte con Constitución, Curepto, Curicó, Empedrado, Hualañé, Licantén, Maule, Molina, Pelarco, Pencahue, Rauco, Río Claro, Romeral, Sagrada Familia, San Clemente, San Rafael, Talca, Teno y Vichuquén, es fundamental para la elección presidencial y parlamentaria.

El Servel ya entregó sus resultados, ofreciendo una lectura esencial sobre las preferencias en la zona central productiva de Chile.

La comuna, conocida por su fuerte componente agrícola, de servicios y universitario, suele ser un referente para medir el voto tradicional y de centro. Con el 91% de las mesas escrutadas en la comuna, el candidato presidencial Jeannette Jara toma la delantera.

Franco Parisi20,12%
Jeannette Jara26,59%
Marco Enríquez-Ominami1,03%
Johannes Kaiser12,96%
José Antonio Kast25,38%
Eduardo Artés 0,53%
Evelyn Matthei12,10%
Harold Mayne-Nicholls1,28%

La Batalla Parlamentaria y el Distrito 17

Talca es un centro neurálgico para la conformación del Distrito 17 para la elección de diputados, que abarca gran parte de la provincia. Los resultados parlamentarios preliminares muestran una fuerte competencia, sin claros ganadores.

Los candidatos ganadores con una silla parlamentaria son:

