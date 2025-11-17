De Ovalle para el mundo: este es el queso de cabra chileno elegido entre los mejores a nivel mundial

Una productora caprina de Ovalle, Yasna Molina, alcanzó un hito histórico al obtener la primera medalla de bronce para Chile en el prestigioso evento World Cheese Awards, celebrado en Berna, Suiza.

Líder de la empresa familiar Caprinos Villaseca, alcanzó el podio gracias a su queso feta macerado en aceite de oliva llamado Caprifet, que compitió en la categoría Leche de Cabra-Queso con Aditivo entre 5 mil quesos de 46 países.

Para Molina, este logro que es “un sueño hecho realidad”, surgió de una receta mediterránea del feta. Se madura durante 45 días en una salmuera propia antes de ser vendido desgranado y macerado en aceite de oliva, un producto “muy versátil” que puede utilizarse para ensaladas, pizzas o simplemente en tostadas.

Este reconocimiento, además de ser un orgullo familiar, tiene un impacto significativo en la proyección de la industria caprina de la región de Coquimbo, colocando a la zona en el mapa mundial de quesos y fomentando el turismo gastronómico local.

Yasna, ingeniera comercial de profesión, decidió dejar un trabajo en minería en 2014 para regresar a sus raíces y impulsar con su familia la producción de quesos gourmet desde la fundación de Caprinos Villaseca en 2018.

Su experiencia está respaldada por numerosos premios anteriores, incluyendo medallas de oro y bronce en la Copa América del Queso y otros concursos internacionales.

El apoyo de programas públicos como el Plan Caprino de INDAP y Transforma Caprino de Corfo ha sido fundamental para la profesionalización y modernización de su empresa y del sector en general, facilitando inversiones, asesorías y capacitación que permiten avanzar hacia productos de mayor valor y adaptarse a desafíos como el cambio climático.

Mirando hacia el futuro, Yasna Molina apunta a consolidar el crecimiento de Caprinos Villaseca manteniendo la calidad artesanal y un cuidado especial hacia sus cabras, “que son nuestros socios”.

Actualmente, cuentan con 109 cabras de razas mejoradas que producen leche de calidad mundial, y planean ampliar su equipo respetando sus valores familiares y el bienestar animal.

Este logro en Suiza es un reconocimiento que representa no solo un premio a la calidad del producto, sino también un impulso para la industria agroalimentaria chilena y para los productores de la región, reafirmando la calidad y la identidad local en un mercado global competitivo.