;

De Ovalle para el mundo: este es el queso de cabra chileno elegido entre los mejores a nivel mundial

El producto, llamado Caprifet, destacó entre 5 mil ejemplares de 46 países.

José Campillay

De Ovalle para el mundo: este es el queso de cabra chileno elegido entre los mejores a nivel mundial

Una productora caprina de Ovalle, Yasna Molina, alcanzó un hito histórico al obtener la primera medalla de bronce para Chile en el prestigioso evento World Cheese Awards, celebrado en Berna, Suiza.

Líder de la empresa familiar Caprinos Villaseca, alcanzó el podio gracias a su queso feta macerado en aceite de oliva llamado Caprifet, que compitió en la categoría Leche de Cabra-Queso con Aditivo entre 5 mil quesos de 46 países.

Para Molina, este logro que es “un sueño hecho realidad”, surgió de una receta mediterránea del feta. Se madura durante 45 días en una salmuera propia antes de ser vendido desgranado y macerado en aceite de oliva, un producto “muy versátil” que puede utilizarse para ensaladas, pizzas o simplemente en tostadas.

Revisa también:

ADN

Este reconocimiento, además de ser un orgullo familiar, tiene un impacto significativo en la proyección de la industria caprina de la región de Coquimbo, colocando a la zona en el mapa mundial de quesos y fomentando el turismo gastronómico local.

Yasna, ingeniera comercial de profesión, decidió dejar un trabajo en minería en 2014 para regresar a sus raíces y impulsar con su familia la producción de quesos gourmet desde la fundación de Caprinos Villaseca en 2018.

Su experiencia está respaldada por numerosos premios anteriores, incluyendo medallas de oro y bronce en la Copa América del Queso y otros concursos internacionales.

ADN

El apoyo de programas públicos como el Plan Caprino de INDAP y Transforma Caprino de Corfo ha sido fundamental para la profesionalización y modernización de su empresa y del sector en general, facilitando inversiones, asesorías y capacitación que permiten avanzar hacia productos de mayor valor y adaptarse a desafíos como el cambio climático.

Mirando hacia el futuro, Yasna Molina apunta a consolidar el crecimiento de Caprinos Villaseca manteniendo la calidad artesanal y un cuidado especial hacia sus cabras, “que son nuestros socios”.

Actualmente, cuentan con 109 cabras de razas mejoradas que producen leche de calidad mundial, y planean ampliar su equipo respetando sus valores familiares y el bienestar animal.

Este logro en Suiza es un reconocimiento que representa no solo un premio a la calidad del producto, sino también un impulso para la industria agroalimentaria chilena y para los productores de la región, reafirmando la calidad y la identidad local en un mercado global competitivo.

Contenido patrocinado

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa &#039;Costume Art&#039;?

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa 'Costume Art'?

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas &#039;Ofertas de vuelos&#039;

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas 'Ofertas de vuelos'

&#039;Me patearon dos días antes de mi lanzamiento&#039;: Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

'Me patearon dos días antes de mi lanzamiento': Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Revelan primer adelanto de &#039;Moana&#039; live-action: Así se ve la protagonista

Revelan primer adelanto de 'Moana' live-action: Así se ve la protagonista

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: &#039;Se merecen lo mejor&#039;

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: 'Se merecen lo mejor'

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad