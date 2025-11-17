Expertos revelan las contraseñas que nunca debes usar: millones de personas las ocupan
La lista incluye combinaciones que continúan entre las más utilizadas del mundo.
El robo de joyas en el Museo del Louvre encendió una alerta mundial: se habría originado por contraseñas débiles en el sistema de videovigilancia. Un error básico, pero común.
Según diversos medios internacionales, la clave para acceder al sistema del museo era exactamente el mismo nombre del recinto: LOUVRE.
En Chile, expertos advierten que este tipo de descuido sigue siendo una de las principales puertas de entrada para ciberdelincuentes.
Al respecto, Francisco Fernández, gerente general de Avantic Chile, explicó que aún hay millones de personas usando claves que se pueden adivinar en segundos.
Las contraseñas más peligrosas (evítalas siempre)
- 12345
- 123456 / 123456789
- password / contraseña
- qwerty / asdfg / zxcvb
- abc123
- admin
- iloveyou
- fechas de nacimiento
- nombres personales o de familiares
- RUT, números telefónicos
Además, usar la misma clave para todo multiplica el riesgo: si una sola se filtra, todas las cuentas quedan comprometidas.
Revisa también
También alertan que claves ligadas a nombres propios, lugares o instituciones, como ocurrió con el museo, son igual de inseguras, ya que suelen ser lo primero que prueban los atacantes.
Para mejorar la protección, recomiendan contraseñas largas, mezclas de símbolos y letras, activar la verificación en dos pasos y evitar repetir la misma clave en varios servicios.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.