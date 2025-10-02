;

Ciberseguridad en Chile: las claves para no caer en engaños online

Advierten que los ataques digitales en Chile superan los 2 millones de intentos en lo que va del año.

Matías Méndez

En un mundo donde un simple clic puede poner en riesgo información sensible, la conciencia digital se ha convertido en una necesidad urgente.

Expertos de ESET remarcan que las amenazas no solo apuntan a grandes empresas, sino también a usuarios comunes, quienes se han transformado en blanco frecuente de ciberataques.

Los intentos de estafa digital se disparan en Chile, más de 2 millones de correos maliciosos han sido detectados en lo que va del año, de acuerdo con datos de la compañía.

Frente a este panorama, la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y ESET buscan reforzar la prevención a través de campañas de educación digital, destacando que la clave para protegerse es comprender los términos básicos de seguridad informática.

Conceptos como phishing, ransomware, malware, smishing, vishing, spoofing o deepfakes ya forman parte del arsenal de los ciberdelincuentes. A ellos se suman medidas de protección como la autenticación multifactor (MFA) y el uso de VPN en redes públicas, que ayudan a reforzar la seguridad de las cuentas personales y corporativas.

Saber qué significan y cómo operan estos ataques es el primer paso para no caer en ellos”, advierte Martina López, investigadora de ESET Latinoamérica.

Entre las recomendaciones destacan cambiar periódicamente las contraseñas, activar la verificación en dos pasos, hacer copias de seguridad y desconfiar de enlaces o llamadas de origen desconocido.

