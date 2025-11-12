El “Arca de Noé chileno”: así funciona el Banco de Semillas que protege más de 33 mil especies

En el corazón del Valle de Elqui, en Vicuña, funciona el Banco Base de Semillas Intihuasi del INIA, conocido como el “Arca de Noé chileno”. Allí se conservan más de 33 mil especies vegetales, muchas únicas en el mundo.

El objetivo es resguardar la biodiversidad agrícola del país frente al cambio climático. Chile es uno de los países con mayor diversidad biológica del planeta: cerca del 46% de sus plantas nativas solo existen dentro de su territorio.

“Los bancos de semillas son un seguro del patrimonio genético. Un mismo poroto puede crecer distinto en Atacama que en O’Higgins, por eso debemos conservar su diversidad”, explicó Britt Wallberg, encargada del banco y doctora en Biología y Ecología Aplicada.

Entre las especies almacenadas hay cereales, leguminosas, hortalizas, tubérculos, forrajeras y flora endémica. Parte de esta colección también está respaldada en el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, en Noruega, donde Chile mantiene variedades de trigo y maíz.

Al respecto, el director nacional del INIA, Carlos Furche, destacó que Chile es hoy líder en conservación genética en Latinoamérica. “Este trabajo técnico y sostenido asegura la continuidad de nuestros cultivos y la seguridad alimentaria del país”, señaló.

Finalmente, el organismo proyecta además una red nacional de bancos de recursos genéticos, la primera de su tipo en el país, y la construcción de un nuevo centro en la Región de Magallanes.