Detienen en Melipilla a presunto autor de atropello a carabinero en Talagante: uniformado se mantiene internado en la UCI

El imputado fue ubicado gracias a peritajes y allanamientos. Mantenía antecedentes penales y una orden vigente por delitos de tránsito.

Martín Neut

OS-9 - Carabineros

OS-9 - Carabineros / Francisco Castillo

Carabineros confirmó la detención de un hombre de 35 años acusado de atropellar a un cabo de la institución durante una fiscalización vehicular el pasado sábado en Talagante, región Metropolitana.

El funcionario resultó con graves lesiones y fue trasladado en helicóptero hasta la Clínica Las Condes, donde permanece internado en la UCI.

El hecho ocurrió en avenida Libertador Bernardo O’Higgins con La Quintrala, cuando el conductor embistió al carabinero y huyó. Minutos más tarde, personal policial halló abandonado un vehículo Mazda que habría sido utilizado en la fuga, lo que permitió orientar los peritajes.

Tras varias diligencias del OS-9 y equipos especializados, la investigación llevó a un inmueble en el sector de Leyda, comuna de Melipilla, donde se concretó la captura del sospechoso por homicidio frustrado contra carabinero en servicio.

En el lugar se incautaron especies de interés y se verificó que el detenido mantenía una orden vigente por infracciones a la ley de tránsito, además de antecedentes por tráfico de drogas y lesiones.

