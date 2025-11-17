;

Anuncian extensión horaria de Metro y Red Movilidad para concierto de Oasis en Chile

Con más de 50 mil personas esperadas, el sistema de transporte reforzará su operación con recorridos especiales.

Para facilitar el regreso de las y los asistentes, Red Movilidad y Metro de Santiago anunciaron durante esta jornada un operativo especial de transporte para el concierto de Oasis en Chile.

El evento se realizará este miércoles 19 de noviembre en el Estadio Nacional, y se estima que unas 50 mil personas asistirán, por lo que se dispondrá de buses de apoyo y extensión horaria.

Buses RED disponibles tras el concierto

Al finalizar el show, habrá servicios especiales desde las afueras del recinto deportivo, con recorridos hacia distintas comunas de Santiago:

Además, desde la Intermodal Franklin saldrán los buses 201 y 301, ambos con destino a San Bernardo.

Para quienes vengan desde terminales o el aeropuerto, estará disponible el servicio 519, con buses de dos pisos que llegarán directamente al sector de Ñuñoa.

Extensión horaria del Metro

  • Metro de Santiago operará con horario extendido hasta las 00:30 horas.
  • Ingreso permitido solo en Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa (Línea 6).

Estaciones habilitadas para salir:

Línea 3: Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.

Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

Finalmente, Red Movilidad recordó que sus canales oficiales en redes coailes y su call center (600 30 00 73 desde celulares y 800 73 00 73 desde red fija) están disponibles para resolver dudas.

