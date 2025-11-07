Inflación en Chile no se mueve en octubre: carnes, vinos y gastos comunes entre lo que más subieron

Este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de octubre, el cual no mostró variación (0,0%).

El informe reveló que la inflación acumula un 3,4% en el año, alcanzando su nivel más bajo desde abril de 2021, y 3,4% a doce meses.

Entre las alzas destacan alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%), con una incidencia de 0,106 puntos porcentuales (pp.); mientras que vestuario y calzado (-3,1%) con -0,079 pp., e información y comunicación (-1,1%) con -0,068pp, destacan con descensos en sus precios.

Inflación en octubre

En alimentos y bebidas no alcohólicas, 9 de sus 15 clases subieron en sus precios, donde la más importante fue carnes (1,8%), que aportó 0,094pp., seguida de frutas y frutos secos (3,2%), con 0,050pp.

Mientras que vestuario y calzado anotó disminuciones mensuales en 3 de sus 4 clases. La más importante fue calzado (-5,3%) que incidió -0,051pp., mientras que vestuario (-1,9%) contribuyó con-0,028pp.

Finalmente, carne de vacuno (4,8%), gastos comunes (4,3%), y vinos (3,4%), y destacan entre lo que más subió de precio, mientras que el pan (-2,0) y equipos de telefonía móvil (-3,3%) entre lo que más bajo.

“Sorpresa positiva”

Tras conocerse estas cifras, Ignacio Mieres, jefe de análisis de XTB Latam, dijo que “el dato más reciente de inflación en Chile evidencia una moderación, lo que refleja una disminución respecto a la presión inflacionaria”.

“La moderación en los niveles de inflación sugiere un entorno económico más equilibrado, en el que se observa una convergencia positiva entre la evolución de la actividad económica y la estabilidad de los precios en el país, favoreciendo la posibilidad que el Banco Central de Chile pueda reanudar sus recortes de tasas”, agregó.

Para Gustavo Yana, economista y estratega de inversiones de Zurich, “el dato de octubre trae una sorpresa positiva en materia de control inflacionario, aunque confirma el creciente carácter volátil que se observa, producto de un cambio en el patrón de consumo impulsado por la mayor penetración del e-commerce y las campañas agresivas de descuentos”.

“Se espera un rebote de la inflación en noviembre, revirtiendo parcialmente estos factores puntuales. Sin embargo, la magnitud de la sorpresa nos lleva a revisar preliminarmente a la baja nuestra proyección de inflación para fines de 2025, desde 3,8% a 3,7%”, remató.