Caravana Navideña Coca Cola 2025 llegará a 9 comunas de Santiago: revisa aquí fechas y horarios en la región Metropolitana

Gran parte de los espectáculos gratuitos se desplegarán en la región Metropolitana.

Esta semana se confirmaron todas las coordenadas de la Caravana Navideña Coca-Cola 2025, un evento gratuito que ya es todo un clásico de las celebraciones de fin de año.

Según la empresa responsable, el espectáculo promete el “despliegue más grande de su historia” pasando por 15 comunas en siete regiones.

“Nuevamente, el Viejito Pascuero junto a sus ayudantes, duendes y otros personajes, protagonizarán este mágico espectáculo apto para toda la familia”, se adelante en un comunicado.

Pese a que se presentará en el norte y en el sur, gran parte de la atención se concentrará en Santiago, región Metropolitana. En total, 9 de las presentaciones serán en la capital y todas comenzarán a las 20:00 horas.

Caravana Navideña Coca Cola 2025: todas las fechas y horarios en Santiago, RM

En orden cronológico, las fechas son:

  • Puente Alto – Sábado 06 de diciembre.
  • Las Condes – Domingo 07 de diciembre.
  • Providencia – Martes 09 de diciembre.
  • San Joaquín – Miércoles 10 de diciembre.
  • La Reina – Sábado 13 de diciembre.
  • Peñalolén – Lunes 15 de diciembre.
  • Renca – Martes 16 de diciembre.
  • La Florida – Miércoles 17 de diciembre.
  • Maipú – Jueves 18 de diciembre.

Si se compara con el año pasado, la única comuna que quedó fuera es Macul. Eso sí, se sumaron tres nombres nuevos e igual o más masivos: Las Condes, Providencia y Peñalolén.

Un dato importante es que los recorridos oficial de la Caravana podrían sufrir algunas modificaciones. Toda la información se puede seguir en redes sociales (@cocacoca_cl).

