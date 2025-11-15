Otro DT del fútbol chileno deja en duda su futuro: “Levantamos al equipo cuando todos lo daban por muerto”

Rangers de Talca se prepara para disputar la Liguilla de Ascenso de la Primera B. El elenco piducano medirá fuerzas en los cuartos de final ante San Marcos de Arica, con la ilusión de seguir vivos en la búsqueda del segundo boleto a la Primera División.

En la previa del duelo de ida a disputarse en Talca, Erwin Durán, técnico del cuadro de la Región del Maule, fue consultado sobre la posibilidad de renovar su contrato y sembró la incertidumbre al poner en duda su continuidad.

“No he hablado nada acerca de mi situación. No quiero tampoco. No es que no me hayan hablado. Yo no quiero conversar de eso mientras no termine. Una vez que termine, veremos si nos sentamos a conversar”, declaró el DT en conferencia.

Luego, agregó: “No es algo que me esté dando vuelta en la cabeza, porque desde que comencé a ser técnico lo he hecho siempre de la misma manera. Yo tengo contrato hasta que el equipo deje de competir”.

Consultado si es que le gustaría seguir al mando de Rangers, Durán reconoció que su rendimiento genera interés en otros clubes. “Me he sentido bien, mi cuerpo técnico se ha sentido bien, pero también obviamente es más que claro que opciones vamos a tener”, sostuvo.

“Nosotros llegamos y logramos levantar este equipo y meterlo en liguilla cuando todos lo daban por muerto, entonces yo sé que opciones van a haber", sentenció el estratega nacional de 55 años.