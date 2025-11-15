;

“Mi vida en Chile no fue fácil... Cuando salí del país nunca volví a ser el mismo de Colo Colo”

El histórico entrenador de los albos, Mirko Jozic, habló desde Croacia y se refirió a su eterno vínculo con nuestro país.

Bastián Lizama

El histórico exentrenador de Colo Colo y campeón de la Copa Libertadores de 1991, Mirko Jozic, se sinceró en una reciente entrevista y habló sobre lo difícil que fue dirigir a los albos, mientras su país, Croacia, se encontraba en guerra.

Radicado en el viejo continente, son escasas las apariciones del extécnico de 85 años con los medios, pero esta vez se dio el momento de atender a “Socios por el Mundo de Canal 13″, protagonizado por Pedro Ruminot, Francisco Saavedra y Jorge Zabaleta.

“Mi vida en Chile no fue fácil. Yo estuve en Chile durante la guerra en Croacia. Estuve siempre en contacto con la Embajada porque fuimos amigos, siempre me mandaban información”, dijo en la entrevista.

“Estás dividido. Mitad del cuerpo para un lado, mitad para el otro. Cuando tienes muchas razones deportivamente para sentirte contento, no puedes vivir tranquilo. No fue fácil, no quiero para nadie lo mismo”, añadió.

Consultado sobre lo que fue de su vida tras su retiro del fútbol, Jozic sostuvo que “el fútbol para mí se acabó hace 15 años o más. No tenía incentivo, no pude vivir y no pude sacar fácilmente todo lo que está dentro. De a poco alejé mi cabeza y pensamientos. No era la misma persona”.

Además, reconoció que tras dejar Colo Colo se produjo un gran cambio en él. “Cuando salí de Chile, y que me disculpen los otros equipos donde estuve, nunca volví a ser el Mirko de Colo Colo”, afirmó.

“Colo Colo para mí fue algo diferente. Firmé contrato por amistad y no por ganar tanto dinero, porque por otro lado llegaban con el triple, pero no quería. Con mi familia todos sentimos a Chile como nuestro país”, sentenció.

