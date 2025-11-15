El insólito aforo que tendrá el duelo entre Santiago Wanderers y Cobreloa por la Liguilla de Ascenso

La Liguilla de Ascenso de la Primera B 2025 arrancará la próxima semana, y uno de los duelos más esperados será el que animarán Santiago Wanderers y Cobreloa.

“Caturros” y “Loínos” se enfrentarán en los cuartos de final, cuyo partido de ida se disputará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Sin embargo, en la antesala del compromiso los hinchas recibieron una inesperada noticia, ya que el crucial duelo se jugará con un aforo considerablemente reducido.

De acuerdo a información publicada por En Cancha, solo 6.500 personas podrán ingresar al Estadio Elías Figueroa, es decir, menos de un tercio de la capacidad total del recinto.

Cabe recordar que el reducto de Playa Ancha cuenta con capacidad para poco más de 20 mil personas, por lo que solo el 32,5% del espacio podrá ser utilizado.

La buena noticia es que sí habrá espacio para los hinchas visitantes. Según el mismo medio, se autorizaron 500 boletos para los fanáticos de Cobreloa, quienes podrán viajar hasta la Quinta Región para apoyar al cuadro de Calama.

El compromiso de ida se jugará este miércoles 19 de noviembre a las 20:30 horas en Valparaíso, mientras que la vuelta está programada para el domingo 23, a las 18:00 horas, en el Estadio Zorros del Desierto.