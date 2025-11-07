;

La pelea por el ascenso, se vuelve a prender: ANFP programó las llaves por la Liguilla de la Primera B

El equipo que acompañará a la Universidad de Concepción saldrá entre siete escuadras, a la espera de lo que defina la ANFP.

Gonzalo Miranda

Deportes Concepción será uno de los protagonistas de la Liguilla

Deportes Concepción será uno de los protagonistas de la Liguilla

El pasado fin de semana, la Universidad de Concepción se consagró campeón de la Primera B 2025, con lo que concretó su ansiado regreso al fútbol de honor nacional.

Sin embargo, según las bases del torneo falta conocer a su acompañante, el cual se definirá en la ya famosa Liguilla de Ascenso.

Deportes Concepción, Deportes Antofagasta, Rangers, San Marcos de Arica, Santiago Wanderers, Cobreloa y Deportes Copiapó determinarán al acompañante del “campanil” en el regreso a Primera División.

A la espera de lo que diga el Tribunal de Disciplina, la ANFP ya tiene programadas las primeras llaves del mini torneo. Todo comenzará el martes 18 de noviembre, para jugar las revanchas el domingo 23 del mismo mes.

Deportes Concepción se medirá con Deportes Antofagasta, Rangers de Talca desafiará a San Marcos de Arica y Santiago Wanderers espera a su rival: será Deportes Copiapó, si la ANFP falla a favor de Santiago Morning, o si no, será Cobreloa, si es que se confirma la sanción a los ‘microbuseros’.

La programación de la Liguilla de Ascenso en la Primera B

IDA

Martes 18 de noviembre

  • 18:00 hrs | Deportes Concepción vs. Deportes Antofagasta | Ester Roa Rebolledo
  • 20:30 hrs | Rangers vs. San Marcos de Arica | Bicentenario Iván Azócar

Sin programación

  • Santiago Wanderers vs. Cobreloa o Deportes Copiapó

VUELTA

Domingo 23 de noviembre

  • 12:00 hrs | Deportes Antofagasta vs. Deportes Concepción | Calvo y Bascuñán
  • 12:00 hrs | San Marcos de Arica vs. Rangers | Carlos Dittborn

Sin programación

  • Cobreloa o Deportes Copiapó vs. Santiago Wanderers

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad