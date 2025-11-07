La pelea por el ascenso, se vuelve a prender: ANFP programó las llaves por la Liguilla de la Primera B

Deportes Concepción será uno de los protagonistas de la Liguilla

El pasado fin de semana, la Universidad de Concepción se consagró campeón de la Primera B 2025, con lo que concretó su ansiado regreso al fútbol de honor nacional.

Sin embargo, según las bases del torneo falta conocer a su acompañante, el cual se definirá en la ya famosa Liguilla de Ascenso.

Deportes Concepción, Deportes Antofagasta, Rangers, San Marcos de Arica, Santiago Wanderers, Cobreloa y Deportes Copiapó determinarán al acompañante del “campanil” en el regreso a Primera División.

A la espera de lo que diga el Tribunal de Disciplina, la ANFP ya tiene programadas las primeras llaves del mini torneo. Todo comenzará el martes 18 de noviembre, para jugar las revanchas el domingo 23 del mismo mes.

Deportes Concepción se medirá con Deportes Antofagasta, Rangers de Talca desafiará a San Marcos de Arica y Santiago Wanderers espera a su rival: será Deportes Copiapó, si la ANFP falla a favor de Santiago Morning, o si no, será Cobreloa, si es que se confirma la sanción a los ‘microbuseros’.

La programación de la Liguilla de Ascenso en la Primera B

IDA

Martes 18 de noviembre

18:00 hrs | Deportes Concepción vs. Deportes Antofagasta | Ester Roa Rebolledo

| 20:30 hrs | Rangers vs. San Marcos de Arica | Bicentenario Iván Azócar

Sin programación

Santiago Wanderers vs. Cobreloa o Deportes Copiapó

VUELTA

Domingo 23 de noviembre

12:00 hrs | Deportes Antofagasta vs. Deportes Concepción | Calvo y Bascuñán

| 12:00 hrs | San Marcos de Arica vs. Rangers | Carlos Dittborn

Sin programación