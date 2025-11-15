;

Este es simple “truco” para votar más rápido en las Elecciones 2025 en Chile: lo recomendó el Servel

Hay más de 15 millones de electores habilitados para sufragar este domingo 16 de noviembre.

Javier Méndez

Este es simple “truco” para votar más rápido en las Elecciones 2025 en Chile: lo recomendó el Servel

Este domingo 16 de noviembre se realizan las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 en Chile. El proceso, de carácter obligatorio, estará habilitado desde la apertura de las mesas a las 08:00 horas, y se extenderá hasta el cierre fijado a las 18:00 horas.

Evidentemente, la concurrencia a los locales de votación será masiva. Según cifras del Servicio Electoral (Servel), hay más de 15 millones de electores habilitados para sufragar.

De todas formas, para hacer más sencilla la experiencia hay un “truco” que no muchos conocen y que podría ser sumamente útil.

En la consulta de datos electorales, disponible con RUT en el sitio web consulta.servel.cl, además de conocer la mesa y local asignado, también se encuentra el número en que aparece el nombre del votante en el padrón de la mesa.

Al llegar a votar, indícale ese número al vocal de mesa, así podrá ubicarte más rápido y se agiliza el proceso de votación para todas y todos“, describió el organismo en su sitio web.

Cabe recordar que los votos en Chile corresponden a 3 cédulas en las regiones donde se eligen Presidente, Senadores y Diputados y 2 cédulas en las regiones donde solo se elige a Presidente y Diputados.

Aquellas personas que no vayan a marcas su preferencia serán sancionadas con una multa que va entre 0,5 y 1,5 UTM.

