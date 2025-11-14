;

Elecciones en Chile: ¿qué hago si no corto la colilla del voto y lo meto en la urna?, esto dice el Servel

Este domingo se realizarán las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile, las que serán con voto obligatorio.

La jornada de votación del domingo 16 de noviembre de 2025 convoca a los ciudadanos chilenos a elegir a su próximo presidente entre Jeannette Jara, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Harold Mayne-Nicholls, Eduardo Artés y Marco Enríquez-Ominami, además de sus representantes parlamentarios. Aunque los electores están instruidos para cortar la colilla (o talón) del voto antes de depositarlo en la urna, por apuro u olvido, este paso se omite en ocasiones, generando inquietud sobre la validez del sufragio.

Ante la preocupación de si un voto puede ser considerado nulo o objetado por haber sido depositado en la urna sin haber cortado el talón o colilla, el Servicio Electoral (Servel) entrega un mensaje de tranquilidad a los electores. La institución afirma que este error no representa un problema para el proceso electoral ni para la validez del voto.

La indicación oficial del Servel es: “No hay problema”. Este error material por parte del elector no invalida su elección ni genera complicaciones mayores para el escrutinio final.

La razón de que no haya inconveniente es que, una vez iniciado el escrutinio, los vocales de mesa corroborarán que el folio del voto corresponde a una cédula electoral que fue efectivamente entregada por la mesa. Dado que la colilla contiene información que permite verificar la autenticidad de la papeleta sin revelar la identidad del votante, su presencia simplemente facilita esta verificación, garantizando que el sufragio sea contado de manera correcta y transparente.

