Horario de supermercados por Elecciones 2025: ¿A qué hora cierran los locales este sábado 15 en Chile? / Manuel Lema Olguín

Este domingo 16 de noviembre se realizarán las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 en Chile.

La jornada democrática es un feriado obligatorio para malls, centros comerciales y strip centers que estén administrados por una misma razón social, por tanto, tendrán que cerrar sus puertas.

Así, este sábado será la última oportunidad realizar alguna compra pendiente en varios supermercados del país antes de próximo lunes 17.

Revisa a continuación hasta qué hora atiendas las principales cadenas del rubro.

Horarios de supermercados en Chile en la previa de las Elecciones 2025