Horario de supermercados por Elecciones 2025: ¿A qué hora cierran los locales este sábado 15 en Chile?
Las principales cadenas ya anunciaron los locales que tendrán un cierre anticipado antes del feriado obligatorio por las votaciones.
Este domingo 16 de noviembre se realizarán las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 en Chile.
La jornada democrática es un feriado obligatorio para malls, centros comerciales y strip centers que estén administrados por una misma razón social, por tanto, tendrán que cerrar sus puertas.
Así, este sábado será la última oportunidad realizar alguna compra pendiente en varios supermercados del país antes de próximo lunes 17.
Revisa también:
Revisa a continuación hasta qué hora atiendas las principales cadenas del rubro.
Horarios de supermercados en Chile en la previa de las Elecciones 2025
- Jumbo: todos sus locales estarán abiertos hasta las 19:00 horas. Más detalles en su sitio web, pinchando aquí.
- Santa Isabel: sus locaciones solo funcionarán hasta las 19:30 horas. Mira todos los detalles aquí.
- Lider: Dependiendo el lugar, los supermercados cerrarán a las 19:00, 19:30 o 20:00 horas. La lista completa haciendo clic aquí.
- Tottus: algunos puntos de venta tendrán horario normal, mientras que otros cerrarán a las 19:00 o 19:30 horas. Listado aquí.
- Unimarc: junto a Alvi y S10, pertenecientes al grupo SMU, funcionarán con normalidad durante el fin de semana. La única excepción a la regla será en las sucursales ubicadas en centros comerciales, que cerrarán este sábado a las 19:30 horas y no atenderán el domingo.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.